La Autoridad Nacional del Agua saludó la entrada en vigor del artículo 125-A del Código Penal, que establece penas de hasta seis años de prisión para quienes arrojen basura, desmonte u otros residuos sólidos en ríos y quebradas.

Su jefe, José Musayón, señaló en Canal N que esta herramienta permitirá enfrentar con mayor firmeza la contaminación que afecta a distintos cauces del país.

Antes de esta modificación, la entidad solo podía imponer sanciones administrativas. Con la nueva tipificación, los expedientes podrán pasar al Ministerio Público para que se soliciten condenas penales, lo que amplía el alcance de la fiscalización.

Musayón remarcó que la norma se aplica a todos los ríos del territorio nacional y no está restringida al Rímac.

El funcionario también indicó que la efectividad de la ley dependerá de un trabajo coordinado con los gobiernos locales. Mencionó el caso de la municipalidad de Chaclacayo, que ha puesto en marcha un equipo de “guardarríos” para patrullar zonas intervenidas y evitar que vuelvan a ser utilizadas como botaderos.