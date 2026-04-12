Tras registrarse diversas incidencias en las mesas de sufragio y la distribución del material electoral este domingo 12 de abril, la Contraloría de la República desplegó más de 30 auditores en puntos estratégicos de Lima Metropolitana.

Las intervenciones son en locales de votación, sedes operativas de la ONPE y el Almacén General de Lurín, dando prioridad a los espacios donde se identificaron las principales contingencias.

Entre las acciones de control, se busca el cumplimiento de los procedimientos logísticos, verificar la oportunidad en la distribución del material electoral e identificar las causas de las incidencias registradas.

La entidad advierte que, en caso de detectarse presuntas irregularidades, se actuará conforme al marco normativo vigente, promoviendo las acciones correspondientes.

SITUACIONES

Como se conoce, Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, confirmó que más de 63 300 ciudadanos inscritos en 15 locales de votación de Lima Metropolitana no pudieron ejercer su derecho al sufragio durante la jornada.

Entre las causas, el material electoral no llegó a algunos locales, dejando a miles sin este derecho de sufragar. Es el caso de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla, ubicada en el distrito de Lurín, donde las elecciones no pudieron llevarse a cabo.

La misma situación se repitió en un colegio de San Juan de Miraflores y Santísimo Salvador.