Lima se prepara para recibir el evento gratuito de bienestar animal más grande del país. Este domingo 26 de octubre, el Parque de la Exposición abrirá sus puertas a la cuarta edición del Convet Fest 2025, un festival que busca reunir a las familias y a los tutores en un espacio de integración, entretenimiento y compromiso con el cuidado de los animales de compañía.

La jornada es organizada por la Fundación Rayito, con el respaldo de la Municipalidad de Lima y el apoyo de Emilima, administradora del recinto. La entrada será completamente libre.

Durante el evento se llevará a cabo la campaña veterinaria gratuita más grande del Perú, con más de 10 mil atenciones que incluirán vacunas, desparasitación interna y externa, consultas médicas y asesoría nutricional para perros y gatos.

Además, los asistentes podrán participar en charlas educativas, talleres, concursos y sorteos, enfocados en promover la tenencia responsable de mascotas. También se instalará un área de adopciones, donde animales rescatados esperan encontrar una familia responsable. La experiencia se complementará con patio de comidas y una feria con productos y servicios especializados para animales de compañía.

Convet Fest 2025 también fomentará la solidaridad: se recibirán donaciones de alimentos, medicinas, mantas y accesorios que serán destinados a albergues y animales en situación de abandono.

“En una ciudad cada vez más dinámica, las mascotas cumplen un papel fundamental como parte de las familias. Contar con espacios que acojan actividades de integración refuerza los valores de convivencia, el respeto y el cuidado hacia todos los seres vivos”, indicó Josué De la Torre, gerente general de Emilima.

Convet Fest 2025 invita a la ciudadanía a disfrutar de un día especial junto a sus animales de compañía en el Parque de la Exposición, celebrando la alegría que brindan y recordando que cada gesto de ayuda puede transformar vidas.