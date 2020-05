El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, indicó que el sistema de salud del país está a punto de colapsar, debido al incremento de casos graves de COVID-19 tanto en Lima como en otras regiones del país.

“Hemos llegado a un límite real, el colapso está ad portas, no solo los hospitales, también están llenas las clínicas. Las personas en los seguros tienen que hacer cola, muchos me llaman y dicen que no hay espacios. Urgentemente se tiene que habilitar más camas”, manifestó en entrevista con Panorama.

Maguiña señaló también que en los siguientes meses se debe implementar un cerco epidemiológico en lugares clave a fin de controlar de manera sectorizada el avance de la enfermedad.

“El cerco epidemiológico debe aplicarse en los siguientes meses, para cuando tengamos más de 150 mil casos. Cajamarca es un buen ejemplo de que puede funcionar. Aquí en Lima debe aplicarse en distritos como San Juan de Lurigancho y Comas porque permitirá que baje el impacto”, agregó.

Diferencias con el Minsa

Al ser consultado sobre los motivos por los que seis médicos, entre los que él se encuentra, renunciaron al comité de expertos del COVID-19 que apoya al Ministerio de Salud (Minsa), Maguiña aseguró que está dispuesto a regresar siempre y cuando el titular de este sector, Víctor Zamora, pida disculpas por haber afirmado que los médicos tenían el mismo derecho que los demás ciudadanos de acceder a un vuelo humanitario.

“Los que hemos pedido al ministro es que diga que se equivocó y retomemos el diálogo. El propio presidente dijo que hubo palabras desafortunadas. Cada uno [de los que ha renunciado al comité] tienen sus razones y hablan por separado”, aseveró.

Cabe indicar que El Comercio reveló este domingo que, además de la renuncia de Maguiña, los neumólogos Ricardo Sánchez y Félix Llanos (de la Sociedad Peruana de Neumología), el médico intensivista Jesús Valverde (presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva), el infectólogo Eduardo Ticona y la médica López Martínez también dieron un paso al costado al comité de expertos del COVID-19.