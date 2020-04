Mediante el Decreto Supremo N° 004- 2020-DE, el Ejército del Perú efectuó el llamamiento extraordinario de su reserva orgánica correspondiente a los licenciados de los años 2018, 2019 y febrero 2020 para que apoyen en las funciones relativas al aislamiento social obligatorio a causa del coronavirus (COVID-19).

El Ejército del Perú publicó a través de su cuenta en Facebook un emotivo video titulado “Te esperamos reservista de la promoción 2018, 2019 y 2020”, dedicado a los jóvenes licenciados de las Fuerzas Armadas que prestarán sus servicios durante este periodo.

En la grabación se aprecia y se escucha al sargento de segunda de EP, Antonio Pérez Bardalez, detallar sus años de servicio en el Ejército. Además, afirma que si tuviera la oportunidad de volver a vestir su uniforme, lo haría.

“Hace 35 años, entregué mi alma con honor a la patria que me confió para su defensa y juré volver a tomarla cuando ella me necesite. Hoy ha llegado ese día, pero no para mi promición, si tuviera esa oportunidad no dudaría en volver a vestir mi uniforme”, indica Pérez Bardales en el video.

El Comando del Ejército Peruano indicó que el miércoles 1 de abril deberán presentarse ante las Unidades, Grandes Unidades, Divisiones de Ejército y Oficinas de Registro Militar más cercanas a su lugar de residencia los licenciados del servicio militar febrero 2020.

A los licenciados del servicio militar de junio 2019 les corresponde presentarse el 2 de abril, a los diciembre de 2019 el 3 de abril, mientras que a los de enero 2018 el 4 de abril.