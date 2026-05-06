Samantha Batallanos reveló que fue convocada para integrar el reality ‘La Granja VIP’, pero decidió rechazar la propuesta debido a que no le gustan los chicos del programa.

“ Mi principal razón (para rechazar la propuesta) es que pertenezco a América Televisión. Además, no me gustan los chicos, o sea, no son de mi gusto. No busco pareja, pero estoy soltera y si me da la gana de chapar, quisiera hacerlo con alguien que me guste, que me atraiga ”, manifestó en el podcast “Q’Bochinche!”, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre.

“ A ‘Cri Cri’ no me voy a chapar, me mato. Pablo Heredia está bien tío, y sin plata. Con Diego Chávarri no hay forma, ya pagué mi karma con los feos ”, agregó.

Posteriormente, la modelo agregó que estaría jugando ‘un rol’ y que Diego es quien debería respetar a su novia.

“Gabriela Herrera es bien linda. El otro (Diego) tiene su chica, él debe respetar a su novia”, señaló.