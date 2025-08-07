El Ministerio Público informó que la detención preliminar del coronel PNP Jaime Artica La Torre, investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de una médica de 31 años, culminará recién en la madrugada del viernes 8 de agosto, y no este jueves como había trascendido inicialmente.

La Fiscalía explicó que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria-San Luis dispuso que el plazo de detención se compute desde el término de la flagrancia, es decir, desde el lunes, extendiendo así la medida por cuatro días.

Actualmente, Artica permanece detenido en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) La Victoria-San Luis, mientras avanzan las diligencias del caso.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indicó que está brindando atención a la denunciante y exhortó tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público a realizar una investigación exhaustiva y con enfoque de género.

DEFENSA

Ayer se conoció que son cinco abogados que ven su caso para demostrar su inocencia y uno de ellos indicó que “por ahora todo está en investigación, él va a demostrar con todas las diligencias oportunamente que no tuvo participación. Vamos a demostrar con pruebas y testigos que el Coronel es inocente”.

Sin embargo, la situación del mando policial podría cambiar si el Ministerio Público solicita la extensión de la detención preliminar, la cual podría darse hoy.

Como se recuerda, la presunta víctima acusó a Artica de doparla cuando fueron a almorzar a una cevichería de La Victoria, luego que aceptara ser madrina del equipo de fútbol de la SUAT. Ella trabajaba en un centro médico de Surquillo.

En el Hospital de Emergencias Grau de EsSalud, los estudios realizados indicarían que fue víctima de abuso sexual.