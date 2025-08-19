El transporte urbano en la capital da un paso importante hacia la integración. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la conexión de las rutas 204 del Corredor Rojo y 404 del Corredor Morado, permitiendo a los usuarios trasladarse desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta San Miguel por solo S/ 3.50.

El punto clave de conexión será el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, en Magdalena del Mar. Allí, los pasajeros podrán realizar el transbordo dentro de un plazo de 120 minutos desde el inicio del viaje, usando la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass.

“Con esta tarifa integrada, los viajes serán más económicos y eficientes, especialmente en zonas de alta demanda”, señaló Jaime Francisco Romero Bonilla, presidente ejecutivo de la ATU.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

Los pasajeros del Corredor Morado (ruta 404) podrán conectar con la ruta 204 del Corredor Rojo y pagar una tarifa combinada, de acuerdo con su punto de origen:

Desde La Capilla (SJL) : S/ 2.80 en la 404 + S/ 0.70 en la 204 = S/ 3.50 hasta San Miguel (Elmer Faucett) .

: S/ 2.80 en la 404 + S/ 0.70 en la 204 = . Desde Av. Abancay (Centro de Lima) : S/ 2.00 en la 404 + S/ 0.50 en la 204 = S/ 2.50 hasta San Miguel .

: S/ 2.00 en la 404 + S/ 0.50 en la 204 = . Desde Óvalo Bolognesi (Centro de Lima): S/ 1.00 en la 404 + S/ 1.00 en la 204 = S/ 2.00 hasta San Miguel.

El beneficio también aplica en sentido contrario, desde San Miguel hacia SJL, con un costo de S/ 3.50 por viaje completo.

Cambios en las rutas

Para implementar esta integración, la ruta 204 del Corredor Rojo fue modificada y ahora transita por la avenida Javier Prado Oeste, avenida Brasil (vía auxiliar), jirón Cusco y jirón Libertad, antes de retomar su trayecto por La Marina. Además, se habilitaron cuatro nuevos paraderos en ambos sentidos.

ATU precisó que esta medida busca reducir costos y tiempos de traslado, mejorar la experiencia de los pasajeros y fomentar el uso del transporte público formal. Más de 50 mil personas que usan diariamente ambos corredores se verán beneficiadas.