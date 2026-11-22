El Gran Corso de Wong y Metro 2026 regresará a Lima el domingo 13 de diciembre con un desfile navideño que recorrerá más de 15 cuadras de la avenida Salaverry, en el distrito de Jesús María. La actividad comenzará a las 5:30 p.m. y contará con carros alegóricos, comparsas, música y presentaciones artísticas.

El espectáculo tendrá como invitados a Rebeca Escribens y Ernesto Pimentel, conocido por su personaje de la Chola Chabuca, además de otras figuras del entretenimiento nacional.

La edición de este año es impulsada por Cencosud y organizada y producida por América Multimedia, en coordinación con las autoridades locales para establecer las medidas de seguridad y tránsito necesarias.

¿Cuál será la ruta del Gran Corso de Wong y Metro 2026?

El recorrido comenzará a la altura del Parque Próceres de la Independencia, en Jesús María, y continuará por la avenida Salaverry hasta llegar a la Concha Acústica del Campo de Marte, ubicada en la avenida de la Peruanidad.

Los carros alegóricos y comparsas recorrerán más de 15 cuadras durante la jornada, por lo que se espera una importante presencia de público en los alrededores.

Los organizadores informaron que vienen coordinando con la Municipalidad de Jesús María y la Policía Nacional del Perú las restricciones vehiculares y las rutas alternas para facilitar el desarrollo del evento.

Rebeca Escribens y la Chola Chabuca participarán en el desfile

La presentadora Rebeca Escribens formará parte del espectáculo y recordó su experiencia en anteriores actividades con carros alegóricos.

“Me emociona muchísimo volver a vivir una experiencia como esta, que me trae recuerdos muy bonitos de aquellas épocas en las que nos elegían reinas de la primavera para participar en carros alegóricos”, comentó.

Por su parte, Ernesto Pimentel, quien interpreta a la Chola Chabuca, destacó su regreso al corso navideño después de haber participado en ediciones anteriores.

El desfile incluirá presentaciones musicales, comparsas y estructuras decoradas con motivos navideños, en una actividad dirigida a familias y público de distintas edades.

¿Dónde ver el Gran Corso de Wong y Metro por televisión?

Quienes no puedan asistir al desfile podrán verlo el viernes 25 de diciembre de 2026, cuando América Televisión emitirá una transmisión especial en horario estelar.

El espectáculo también estará disponible a través de América TVGO, según informaron los organizadores.