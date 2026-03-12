El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente en distintos distritos de la capital entre el 12 y el 18 de marzo.

Entre los trabajos programados figuran la limpieza de reservorios y del decantador N.° 4 de la Planta N.° 2. Según precisó la entidad, las interrupciones se realizarán en diferentes horarios según el distrito o sector afectado y, en la mayoría de casos, el servicio se restablecerá el mismo día, dependiendo del avance de las labores.

Distritos y zonas afectadas

Chaclacayo

Día y hora: 12 de marzo, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: Urb. El Cuadro (sectores R2, R3, R4 y R5), sector 157.

La Molina

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: todo el distrito (sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Santa Anita

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas (sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Ate

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y áreas comprendidas entre la Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres (sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181).

San Luis y San Borja

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis (sector 3).

Chorrillos

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: áreas comprendidas entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los Incas, cerros Camacho y Centinela, Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera y Av. Panamericana Sur (sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

San Juan de Lurigancho

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona y Urb. San Gabriel.

Independencia

Día y hora: 12 de marzo, de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: A.H. Las Américas, Las Américas Ampliación, El Paraíso, La Paz y U. Popular Tahuantinsuyo (sector 334).