Respecto a los reportes internacionales que advierten sobre la alta probabilidad del despliegue de un fenómeno del Niño de alcance global en los próximos meses, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) estimó que ello provocaría un aumento de las temperaturas en la costa norte y central del país.

La directora de meteorología, Grinia Ávalos, dijo a Canal N, que dichos anuncios se basan en modelos climáticos, entre ellos los del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas, los que requieren ser analizados considerando no solo la intensidad del calentamiento, sino también su ubicación en el Pacífico ecuatorial.

Explicó que la comunidad científica divide el Pacífico en cuadrantes a fin de evaluar con mayor precisión dicho fenómeno llamado Niño global , el cual se relaciona con el calentamiento del Pacífico Central; en tanto, el Niño costero se concentra en zonas cercanas a Sudamérica.

Grinia Ávalos indicó que actualmente hay una condición cálida en el mar que podría extenderse al menos hasta diciembre, con una intensidad que podría alcanzar niveles moderados.

Posible Niño global

La especialista indicó que en un eventual caso de un Niño global implicaría un incremento de temperaturas en la costa norte y central del país; y que los valores podrían situarse entre uno y dos grados por encima de lo normal.

La directora de meteorología del Senamhi señaló que en el caso de Lima, durante el otoño las temperaturas podrían pasar de 19 o 20 grados a valores cercanos a 21 o 22 grados; mientras que en invierno, se registrarían temperaturas ligeramente superiores a lo habitual.

No obstante, Grinia Ávalos indicó que será a partir de junio cuando los modelos climáticos ofrezcan mayor claridad sobre la evolución del fenómeno y su posible intensidad, se podrá definir si se trata de un evento de alcance global y sus impactos más precisos en Perú.

Asimismo, sostuvo que el término “Super Niño” se utiliza para describir la intensidad del evento y no es equivalente al concepto de Niño global, que se refiere a su extensión en el Pacífico.

Agregó que que el calentamiento global es una condición actual que influye en la frecuencia del fenómeno El Niño, el cual podría presentarse con mayor recurrencia en los próximos años.

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Grinia Ávalos, directora de Meteorología del Senamhi: Decir que se espera el fenómeno de El Niño más fuerte de los últimos 140 años es prematuro



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