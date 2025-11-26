La Municipalidad de Magdalena del Mar informó que la Costa Verde permanecerá cerrada este jueves 27 de noviembre, desde las 8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m., debido a la prueba de ciclismo contrarreloj de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

El cierre afectará uno de los corredores viales más importantes de la capital, por lo que la comuna exhortó a los ciudadanos a planificar rutas alternativas y tomar precauciones para evitar congestión y retrasos.

Restricción impactará a cinco distritos de la franja costera

La medida afectará principalmente a los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores y Barranco, zonas por las cuales discurre el circuito del litoral limeño.

De acuerdo con el comunicado municipal emitido el 26 de noviembre:

“La Costa Verde permanecerá cerrada este jueves 27 de noviembre desde las 8:30 a. m. hasta las 3:00 p. m. por la competencia de ciclismo contra el reloj”.

La comuna reiteró la importancia de mantenerse atentos a los desvíos vehiculares y respetar las restricciones aplicadas por seguridad de deportistas y asistentes.

La Costa Verde será sede de más disciplinas

Según la organización de los Juegos Bolivarianos, la Costa Verde concentrará diversas competencias entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre. Entre ellas:

Ciclismo (27 de noviembre y 5 de diciembre).

Marcha atlética (29 de noviembre y 6 de diciembre).

Triatlón y remo costal (3, 5 y 6 de diciembre).

El circuito, desde San Miguel hasta Barranco, será uno de los principales escenarios deportivos de la edición 2025.

Evento internacional moviliza a miles de atletas

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 convocan a 5.000 deportistas de 17 países, y se desarrollan desde el 21 de noviembre. Los cortes viales forman parte de las medidas de seguridad y logística para garantizar el desarrollo de las competencias y el desplazamiento de delegaciones.