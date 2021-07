Colas inmensas, de más de seis cuadras, se registran en los exteriores del vacunatorio situado en el Complejo Deportivo IPD, de San Juan de Miraflores, con el objetivo de ser los primeros en recibir la dosis contra el coronavirus este viernes 2 de julio. Las personas señalan que decidieron acampar desde ayer porque temen que las vacunas no alcancen y no sean inoculados.

Un recorrido realizado por el programa América Noticias muestra a personas que desarman las carpas que instalaron para pasar la noche en esa zona. Otros ciudadanos, a esta hora aún continúan durmiendo sobre cartones y usando frazadas. En tanto, otras personas esperan de pie o alquilan sillas de plástico.

Según el matinal, se trata del grupo de personas mayores de 60 años (segunda dosis) y de 50 años (primera dosis). Muchas de las personas de la cola indicaron que llegaron a las 6 a.m. del jueves para ser inmunizados, sin embargo, debido a la gran afluencia de personas, no alcanzaron a ser inoculados en el horario de 7 a.m. a 4 p.m.

“Estoy aquí desde las 6 de la mañana de ayer. Ayer, faltaban pocas personas, eran un cuarto para los cuatro y nos dijeron ‘hasta aquí nomás, mañana venga hacer su cola’. Es mi primera dosis, ayer me tocaba en el horario de 9 a 10 de la mañana. Tengo 53 años”, señaló Pilar, una de las mujeres que es una de las primeras personas de la larga fila.

“Desde las 11 de la noche estoy aquí. Hoy me toca la primera dosis. He venido más temprano porque ahora mira hay mucha gente. Esperemos que el Gobierno resuelva esto lo más antes posibles”, contó otra de las personas que espera ser inoculada hoy.

A esta hora, personal del vacunatorio ya inició la jornada, y previamente tomó la temperatura a los primeros ciudadanos de la cola debido a que ya comenzará la jornada de inoculación.

El panorama de largas colas que abarcan varias cuadras se reporta también en los exteriores del vacunatorio de Plaza Norte de Essalud, en Independencia. No obstante, las personas señalaron que esta mañana hay dos colas por lo que estiman habrá un mejor orden en la jornada de vacunación.

“Hoy me siento tranquilo. Ahora un poco más de hoy, ayer fue un total desorden. Hoy he venido a las 4 de la mañana. Me toca la primera dosis”, mencionó un hombre para el noticiero de TV Perú, que espera ingresar al punto de inmunización para ser inoculado.

El Ministerio de Salud (Minsa) recuerda que el horario de atención en los vacunatorios distribuidos en Lima y Callao es de 7 a.m. a 4 p.m. Por ello, insta a los ciudadanos que se acerquen a sus locales de inmunización el día y hora que les corresponda a fin de evitar largas colas.