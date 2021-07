Las personas que viven en Lima y Callao deberán cumplir con las restricciones este sábado 24 y domingo 25 de julio, en el contexto del estado de emergencia por el COVID-19, vigente desde marzo del año pasado en todo el territorio nacional. Estas medidas rigen hasta el 1 de agosto, tanto en la capital como en el primer puerto, a raíz de que mantienen la clasificación de nivel de alerta sanitario “alto”.

A partir del pasado 12 de julio, Lima Metropolitana y el Callao continúan siendo las zonas clasificadas con alerta sanitaria “alta”, motivo por el cual el toque de queda tuvo una modificación, y no hay inmovilización social total los domingos, además, se levantó la prohibición de autos particulares.

Según el Decreto Supremo 131-2021-PCM, el Gobierno estableció las siguientes medidas para este fin de semana en Lima y Callao:

Toque de queda

Hasta el domingo 1 de agosto, el toque de queda (inmovilización social obligatoria) se inicia a la medianoche de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, y ya no desde las 11:00 p.m.

No obstante, este fin de semana se brindará facilidades para movilización durante la madrugada para el grupo que personas que tienen de 40 años a más, pues serán inmunizados en la tercera vacunatón que se llevará a cabo del sábado 17 de julio a las 7:00 a.m. al domingo 18 de julio a las 7:00 p.m. Además, durante esta jornada también comenzará con la inmunización a adolescentes de 12 años son síndrome de Down.

Además de dichas personas con ese rango edad y grupo priorizado, podrán ser vacunados los rezagados de la primera dosis, personas pendientes de la segunda dosis, así como personas de otros grupos que no se hayan vacunado: mayores de 50 años, adultos mayores, embarazadas, personas con comorbilidades, y con enfermedades raras y huérfanas.

Las personas que deseen ir a vacunarse solo deberán presentar su DNI si se movilizan en toque de queda a los centros de inmunización. En diferentes locales de vacunación se han implementado áreas de esparcimiento para realizar actividades recreativas como el baile.

Autos particulares podrán circular

Los domingos ya se permite el uso de vehículos particulares, mientras que el transporte interprovincial funcionará sin restricciones. Esto quiere decir que los domingos 25 de julio, además del domingo 1 de agosto, los autos no estarán impedidos de salir en Lima y Callao.

Supermercados y farmacias

Las tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias, con aforo según el nivel de alerta y atención desde las 04:00 a.m. las 6:00 p.m. Vale precisar que estos negocios en Lima y Callao deben cumplir con el aforo al 60%.

En tanto que, el servicio de farmacias y boticas para entrega a domicilio (delivery) se realizará durante las 24 horas, y los restaurantes podrán efectuar el servicio de entrega a domicilio hasta las 11:00 p.m.

Vacunación

La vacunación contra el COVID-19 continúa todos lo días. De esta manera, las personas que tengan programada su inmunización para esa fecha sí podrán desplazarse sin inconvenientes, con un acompañante, hacia su centro de inmunización asignado. Recordar que ambas personas deben portar su documento nacional de identidad (DNI).

Este sábado 24 y domingo 25, se desarrollará la tercera jornada de la vacunatón en Lima y Callao, una jornada de 36 horas ininterrumpidas de inmunización contra el coronavirus a personas de 40 años a más, adolescentes mayores de 12 años con síndrome de Down. rezagados de la primera dosis y personas pendientes de la segunda dosis.

A la fecha en Lima y Callao, el Gobierno vacuna a personas mayores de 40 años, mujeres embarazadas con 28 semanas de gestación, personas con síndrome de Down, pacientes que requieren tratamiento de diálisis, ciudadanos diagnosticados con trastornos mentales y enfermedades raras o huérfanas.

Asimismo, se suman las personas que son pacientes de cáncer y de VIH en la capital y el primer puerto.

Transporte interprovincial

El transporte interprovincial terrestre funciona de forma libre en Lima y Callao con un aforo del 50% al 100%, según lo indicado por el Ministerio de Transportes.

Aforos

Actividades en espacios cerrados:

Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas: 40%

Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 40%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines en zonas internas: 50%

Templos y lugares de culto: 40%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías: 50%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Eventos empresariales y profesionales: 50%

Actividades en espacios abiertos:

Artes escénicas

Restaurantes y afines en zonas al aire libre

Áreas naturales protegidas, jardines botánicos, monumentos o áreas arqueológicas, museos al aire libre y zoológicos

Actividades de clubes y asociaciones deportivas al aire libre

Eventos empresariales y profesionales al aire libre.

Nivel alto del 12 de julio al 1 de agosto.

