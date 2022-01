El ministro de Salud, Hernando Cevallos, advirtió que el Perú recibirá una numerosa cantidad de dosis de vacunas contra el COVID-19. del laboratorio AstraZeneca con fechas de caducidad inferiores a seis meses. Explicó que el contrato fue firmado el 31 de diciembre del 2020, durante la gestión de Francisco Sagasti, y que pese a tampoco cumplir con las fechas de entrega no se contempla penalidad alguna a la farmacéutica británica si incumple con lo pactado.

Al ser consultado respecto a una posible demanda legal internacional contra el laboratorio AstraZeneca, el funcionario afirmó que a la fecha vienen buscando soluciones como continuar hallar países que acepten la donación de estos lotes de vacunas contra el COVID-19, pese a que algunas naciones ya han expresado que no podrán aceptar este apoyo debido al corto plazo de expiración de las dosis.

“En diciembre de 2020, el gobierno anterior firma un convenio con AstraZeneca por cerca de 14 millones de vacunas. Los contratos en general tienen cláusulas que favorecen claramente a las empresas. Son contratos con carácter de confidencialidad, lo cual es una desventaja para el país receptor de las vacunas donde se señala plazos de entrega, que, en este caso, mayoritariamente era a partir del mes de septiembre y se señalan plazos también de vencimiento de los productos que en mi opinión son absolutamente abusivos y que no les permiten a los países manejarlos con criterios sanitarios más lógicos”, señaló.

Cevallos relató que pese a que se han comunicado reiteradas veces con AstraZeneca exponiendo la situación complicada sobre el destino final de las dosis contra el coronavirus que llegarán pronto al país, el laboratorio británico no le ha propuesto alternativas de solución. Recordó que más del 80% de población objetiva ya está inmunizada en el Perú, y las dosis de esta vacuna no pueden ser aplicadas a personas menores de 18 años.

“Resulta que nos encontramos, si bien nosotros no hemos firmado este contrato, con que AstraZeneca nos dice; ‘miren, les voy a mandar 9 millones de vacunas que no entregué hasta ahora, que tienen un plazo real de vencimiento al llegar al país de tres meses, y ustedes tienen que recibirlas porque ese contrato está firmado desde el año 2020, ya pagadas por el estado peruano y ustedes tienen la obligación de recibirlas’”, dijo el ministro de Salud.

“Entonces, nosotros les señalamos a AstraZeneca desde hace tres meses: ‘bueno señores, nosotros necesitamos un plazo de vencimiento mayor, tres meses para poder manejar esa cantidad de vacunas que van a llegar en el mes de enero -febrero es prácticamente imposible para cualquier país. Además, ustedes no han entregado las vacunas de manera pronta en el plazo adecuado. Nosotros tenemos cerca del 84% de la población vacunada y además las vacunas de ustedes no nos permiten usarlas en menores de 18 años, pero lo cierto es que los contratos están desde el 2020′”, agregó.

En ese contexto, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) afirmó que el país recibirá vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca que no podrán ser aplicadas en el territorio nacional debido a que vecen en tres meses, una vez realizada la entrega. Por ello, comentó que solicitó a la farmacéutica británica que opten por entregar al Perú este fármaco con mayor plazo de caducidad.

“Entonces, vamos a recibir vacunas que en la práctica no vamos a poder aplicarlas por el volumen, el tiempo que están llegando y el plazo de vencimiento que tiene. Si bien no es un contrato que no hemos firmado nosotros; sin embargo debemos buscar una solución, y es complicado porque los países a los cuales nos hemos dirigido para donar vacunas nos dicen ‘yo no puedo recibirlas porque el tiempo de expiración que tienen es demasiado pequeño’ Entonces, nos hemos comunicado reiteradas veces con AstraZeneca diciéndole ‘necesitamos las vacunas que lleguen al país tengan un plazo mayor de expiración, por tres meses no se aceptan las donaciones, y nosotros no vamos a poder aplicar esas vacunas’”,

“Hemos conversado con ellos [AstraZeneca], seguimos buscando países para donaciones, hemos conversado con ellos para que reconviertan ese producto biológico con otro producto biológico a futuro. Es una situación complicada. Ellos solo ven el tema del negocio, pero nos obliga a buscar los mecanismos de solución que son realmente complicados para poder destinar estas vacunas a uso para lo que fueron creadas. Qué vamos a hacer con esta gran cantidad de vacunas que van a llegar al país próximamente”, finalizó.

El caso

El semanario Hildebrandt en sus trece informó que el 7 de diciembre pasado, el ministro Hernando Cevallos, envió un oficio de tres páginas titulado “notificación de controversia” a las oficinas de AstraZeneca.

El documento advierte que el Perú está evaluando iniciar una demanda legal a la farmacéutica a AstraZeneca porque entregó 14 millones de vacunas con fechas de caducidad inferiores a seis meses, que era lo acordado en el contrato.

El Minsa alegó que este laboratorio “puso en riesgo” el plan de vacunación de los peruanos porque en lugar de enviar el lote completo de 14 millones de dosis, tal y como se había firmado, dividió el envío a lo largo de cinco meses.

En entrevista con el citado semanario, Cevallos aseguró que las condiciones del contrato que la administración Sagasti firmó con el laboratorio complican cualquier acción legal. “Son contratos de confidencialidad que no favorecen a los países que adquieren las vacunas. Ponen en posición absolutamente favorable a los laboratorios que las fabrican en relación con los países pobres”, mencionó.

