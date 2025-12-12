Este jueves por la noche, un nuevo crimen fue registrado en Huaycán. Roger Stev Gallegos Rodríguez, de 28 años, conocido en el mundo artístico como ‘Tuki Tuki’, fue asesinado a balazos cuando se encontraba dentro de su miniván en la urbanización Gloria Grande, en el distrito de Ate. Según la declaración de sus familiares, el artista había acudido a una presentación que resultó ser una emboscada para atentar contra su vida.

Los familiares afirman que el artista recibió una llamada para animar un show infantil en la zona. Sin embargo, al llegar al punto acordado, la supuesta contratante no apareció. Minutos después, una motocicleta se detuvo frente a su vehículo y dos sujetos armados descendieron para dispararle a quemarropa.

“Iba a llegar y no salía la señora (que lo contrató). La llamó mi hijo y la señora le dice que espere. Y ahí nomás, cuando habló mi hijo; al ratito, llegó la moto lineal. Bajaron y empiezan a dispararle a mi hijo. No hay decoración, no hay show, no hay local, no hay nada. Le han hecho la ‘camita’”, relató la madre del artista a RPP.

El ataque no solo alcanzó al payasito, sino también a los dos acompañantes que viajaban con él. Tras el atentado, los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Ate Vitarte, donde se confirmó la muerte de Gallegos Rodríguez debido a la gravedad de las heridas.

Antecedentes de amenazas

Los familiares recordaron que hace dos años el joven artista recibió amenazas de una banda dedicada a la extorsión, que le exigía S/ 50 mil a cambio de no atentar contra su vida. Aunque con el tiempo la situación parecía haberse calmado, la familia no descarta que las advertencias estén relacionadas con el ataque.

“En algún momento recibió amenaza, pero ahora estaba tranquilo”, señaló su madre.

Investigación en marcha

Mientras tanto, los agentes de la Policía Nacional cercaron la zona del crimen y comenzaron las diligencias respectivas para identificar a los responsables. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita, que deberá determinar si el móvil del asesinato está vinculado a extorsiones anteriores o a alguna otra represalia.

Los vecinos y familiares de la víctima exigen justicia por la muerte del joven artista, quien era conocido en Huaycán por animar fiestas infantiles y actividades comunitarias.