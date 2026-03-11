El policía Jean Paul Guerrero Rebaza (30), expareja de la bailarina Angye Zapata, fue asesinado a balazos en los exteriores de su condominio, ubicado en la cuadra 52 de la avenida Óscar R. Benavides (ex avenida Colonial), en el distrito de Bellavista, en el Callao.

De acuerdo con testigos, el hombre se encontraba conversando por teléfono frente a su vivienda cuando fue sorprendido por dos presuntos sicarios que llegaron a bordo de una motocicleta.

Los atacantes lo interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones cuando intentó escapar, reportó RPP.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Alberto Barton de EsSalud, pero los médicos no resistió debido a la gravedad de sus heridas. En el lugar del ataque, peritos de la Policía Nacional hallaron al menos 14 casquillos de bala.

De acuerdo a América Noticias, el oficial investigaba a una banda criminal dedicada a la extorsión.

Como se recuerda, Jean Paul Guerrero Rebaza fue pareja de la bailarina e influencer Angye Zapata, con quien tuvo una hija.

No obstante, hasta el momento, la artista no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, En tanto, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a los responsables.