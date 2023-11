La versión de que todo fue un fatal accidente toma fuerza. En medio de las investigaciones del crimen en Miraflores, nuevos testigos dieron detalles de lo que ocurrió al momento de la muerte de Rosa Benavides.

“No sonó como un disparo. Todos pensamos que había sido un globo que había explotado hasta que notamos que algo había pasado en la mesa del costado”, narra el testigo a Punto Final.

Según el hombre, cuyo nombre fue reservado, Felipe O’Neill Peréz (la persona que se quitó la vida) auxilió e intentó reanimar a Rosa Benavides. “Esta persona se quedó, se veía su desesperación cuando pedía una ambulancia”, explicó.

“Tal vez no dijo ‘a mí se me ha soltado un disparo’ porque eran dos que estaban cerca y solamente él sabía que el disparo había salido de su arma y los demás de la mesa no sabían que había pasado”, añadió.

También precisó que O’Neill salió del restaurante cuando llegaron los bomberos y se metió a su carro. La necropsia indica que Benavides murió por un disparo en el abdomen.