La Municipalidad de Lima anunció este domingo que aplicará solo parcialmente las disposiciones del Gobierno frente al colapso del suministro de gas natural que paraliza el país. Según el comunicado emitido en las redes de la comuna limeña , la decisión responde a la necesidad imperiosa de mantener operativos los servicios públicos esenciales para siete millones de habitantes en plena contingencia energética.

El Gobierno central estableció un racionamiento drástico que incluye teletrabajo obligatorio y suspensión temporal de clases presenciales por siete días. La medida busca priorizar el combustible para hogares, comercios dependientes y estaciones de servicio hasta reparar el ducto afectado en Camisea.

La comuna metropolitana comunicó públicamente su comprensión ante la gravedad de la situación nacional. Sin embargo, el alcalde Renzo Reggiardo determinó que ciertos servicios municipales no pueden interrumpirse sin generar caos urbano mayor.

El pronunciamiento oficial asegura que respetará la continuidad plena de áreas críticas para el funcionamiento de la capital. Seguridad ciudadana, fiscalización, limpieza pública, control de tránsito, mantenimiento vial y atención sanitaria operarán sin modificaciones durante la emergencia.

Todos los trámites administrativos municipales proseguirán su curso normal sin demoras ni suspensiones. Esta excepción busca evitar la parálisis burocrática que afectaría derechos ciudadanos y gestión urbana cotidiana.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles explicó que el paquete de medidas persigue máxima eficiencia en el uso del combustible limitado. La funcionaria describió la estrategia como responsable y preventiva ante la declaratoria de emergencia nacional.

La premier precisó que el suministro se destinará primero a residencias particulares y negocios esenciales. En segundo término, los grifos públicos recibirán lo necesario para mantener movilidad básica en las ciudades.

La emergencia por hidrocarburos rige desde el primero hasta el catorce de marzo en producción, transporte y distribución. El problema originó en una rotura del ducto principal de Transportes de Gas del Perú en territorio cusqueño.

El Ministerio de Trabajo recomendó a empresas implementar teletrabajo conforme a la legislación vigente. Cuando las labores no permitan esta modalidad, los empleadores deben conceder vacaciones pendientes o anticipadas a sus trabajadores.

La Municipalidad limeña equilibra así su compromiso con el ahorro energético nacional y las demandas operativas locales. Esta postura parcial refleja tensiones entre directrices centrales y realidades administrativas de la mayor urbe del país.