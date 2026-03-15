La Asociación Peruana de Gas Licuado emitió una advertencia este domingo sobre la demora en la recuperación total del suministro de gas licuado de petróleo. Según el gremio esto se debe a la paralización de la fabricación nacional durante los catorce días que duró la contingencia del gas natural vehicular.

El sector compartió un mensaje oficial en su perfil de Facebook para detallar las causas de la persistente escasez en ciertos expendios. En los establecimiento donde sí hay stock del combustible, los valores siguen elevados por las condiciones actuales.

El mecanismo de distribución del insumo atraviesa una fase de reconversión paulatina tras el incendio provocado por la falla en la tubería de la compañía Transportadora de Gas del Perú, vinculada a Camisea.

En su publicación, los representantes del sector explican las limitaciones técnicas y operativas del momento.

“Si bien el ducto afectado ya fue reparado y el flujo de líquido de gas natural empieza a restablecerse gradualmente, la normalización completa del abastecimiento no es inmediata. Durante aproximadamente 14 días la producción nacional de GLP —que abastecer cerca del 70% del mercado— se vio interrumpida, lo que obligó al sistema energético a operar con inventarios almacenados”, indican.

Los niveles de reserva en la red cayeron hasta puntos críticos por el impacto del evento. La renovación de esas reservas y el equilibrio de la cadena de transporte demandarán varias semanas, según los ritmos internos y las importaciones pendientes.

Los empresarios del rubro instan a prolongar las intervenciones excepcionales impulsadas por las autoridades. Esto ayudaría a reponer las existencias sin generar tensiones en la entrega ni en los costos hasta lograr plena estabilidad.

Cerca de siete millones de residencias dependen del gas licuado para preparar alimentos diariamente. Además, unos setecientos mil automotores lo usan como energía, junto con numerosos negocios y prestadores de servicios esenciales.

El Ministerio de Energía y Minas comunicó la instrucción para acelerar la circulación del insumo, que presenta faltantes en varios surtidores limeños.

En su declaración oficial, el sector de energía y minas aseguró que se establecieron las medidas necesarias para agilizar el proceso de distribución del combustible.

“Asimismo, hemos dictado medidas para agilizar la distribución de GLP, facilitando la recuperación y reposición rápida de sus inventarios, en beneficio de la población”, agregó el Minem.

El Poder Ejecutivo rechaza cualquier incremento desmedido en los valores del insumo, argumentando falta de base para ello. Tanto la retención de mercancía como la maniobra especulativa enfrentan penalidades legales, con mayor escrutinio conjunto de Osinergmin e Indecopi en las regiones para castigar excesos durante la turbulencia energética.