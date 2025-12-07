En diálogo con Correo, el líder de la Asociación Peruana de Usuarios y Consumidores, Crisólogo Cáceres, analiza el panorama en torno a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, que -según lo anunciado- se cobra desde hoy a los extranjeros.

El cobro de la TUUA es legal, pero ¿también es permitido?

Es legal porque se basa en un contrato firmado por dos entidades competentes, la empresa concesionaria y el Ministerio de Transportes. Pero, el problema es por qué se firmó esto. Se debería preguntar al ministro de Transportes de aquel entonces. ¿Qué ganaba el Perú? ¿Qué ganaban los consumidores peruanos?

¿Qué pueden esperar los consumidores con esta situación?

La presión pública ha sido tan grande que, hasta donde yo entiendo, el cobro a los peruanos se ha suspendido. Se va a cobrar solo a quienes vienen del exterior. Se está negociando con el MTC. Todo contrato es negociable. Se puede hacer otra adenda estableciendo algún mecanismo de solución para este impasse.

¿El cobro de la TUUA de transferencia representa una vulneración?

No es una vulneración, porque (el cobro) es legal. No podemos hablar de vulneración. Todo se ha hecho con arreglo a ley. Si se ha jugado por debajo de la mesa, con otra clase de cartas, si hay algo que no se ve, eso ya es otra cosa.

Pero podrían haber afectaciones por el mismo...

Lo cierto es que las aerolíneas sostienen que esto va a desalentar a el Perú como punto de partida o de llegada de más vuelos o rutas. Tenemos entendido que ya está pasando. Me queda clarísimo que todo el problema surgió cuando se firmó la Adenda número 6. Estamos enfrentando esta circunstancia debido a lo que no se hizo hace 12 años.

¿No había fiscalización en la negociación?

Hasta donde tengo conocimiento, el OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) que es el organismo regulador en materia de infraestructura aeroportuaria, emitió opinión, pero lamentablemente, esta no es obligatoria. OSITRAN pudo decir que no se deberían cobrar, pero el MTC podía proceder igual.

A pesar de que el cobro es legal, ¿hay alguna forma de revertirlo?

El contrato es ley entre las partes. Lo que firman las partes tiene que respetarse, tiene que cumplirse. Entonces, el camino es la renegociación. Ahora, para poder renegociar bien, el MTC tendría que tener en la mano varios argumentos, buenos argumentos que le permitan sustentar esa posición. Si el MTC tiene buenos argumentos, se podría suspender (el cobro). Pero si no se resuelve nada por la negociación, queda otra vía que es mucho más drástica, mucho más traumática: La resolución del contrato. ¿Qué significa? Poner término al contrato.

¿Qué impactos tendría esta medida?

Es una medida extrema y no creo que se haga. Porque si tú resuelves el contrato con LAP, no habría quien maneje el aeropuerto. Es una medida extrema, es prácticamente un bazucazo. Por eso lo que hay que hacer es una buena renegociación, con buenos negociadores, con argumentos sólidos, para que las dos partes lleguen a un a un acuerdo que más o menos lo satisfaga a todos. Lima Airport Partners (LAP) aspiraba a cobrar a los nacionales y a los extranjeros. Ahora solo va a poder cobrar a los extranjeros, pero la guerra no va a acabar.

¿Qué lecciones quedan sobre esta situación?

​Se podrá hablar de varias cosas. Primero, que los contratos de pueden ser modificados sustancialmente mediante adendas. Lo segundo, se podría concluir que la Fiscalía y la Contraloría deberían investigar de oficio, sin necesidad de que nadie denuncie a los funcionarios del MTC que participaron en esta negociación. Lo tercero, estos procesos de concesión deben ser transparentados, deben ser públicos para que la gente pueda saber lo que se está negociando. Hoy en día las negociaciones se mantienen en el anonimato. Nosotros como ciudadanos deberíamos poder conocer lo que se está negociando y quién lo está negociando. ¿Dónde están los funcionarios que firmaron la Adenda número 6? ¿Quiénes son ellos?