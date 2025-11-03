El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó el nombramiento de David Augusto Hernández Salazar como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Hernández, quien ya había ejercido el cargo entre setiembre de 2024 y julio de 2025, asume nuevamente la conducción de la entidad encargada de la planificación y regulación del transporte urbano en la capital.

Según informó el MTC mediante comunicado, el funcionario cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública, destacando su labor en procesos de planificación, articulación interinstitucional y mejora de servicios de transporte.

Graduado en Administración por la Universidad San Martín de Porres, Hernández posee especializaciones en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Gestión de Proyectos por el PMIBS Group.

Continuidad en la gestión técnica de transporte

El retorno de Hernández Salazar representa, según el MTC, una “apuesta por la continuidad de una gestión técnica y orientada a resultados”, centrada en promover la movilidad urbana sostenible, la formalización del transporte y la mejora de la calidad del servicio para millones de ciudadanos de Lima y Callao.

Antes de su regreso a la ATU, el funcionario se desempeñó como gerente de Transporte y Movilidad Sostenible de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cargo al que fue designado en agosto de 2025 bajo la gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera.

Cambios recientes en la ATU

La nueva designación se produce tras la renuncia de Jaime Romero Bonilla, quien ocupó la presidencia de la ATU por un periodo de tres meses, precisamente en reemplazo de Hernández Salazar.

El Ejecutivo, encabezado por el presidente José Jerí, aceptó su dimisión a fines de octubre, dando paso al retorno del exfuncionario al frente del organismo.

El MTC no ha anunciado aún otros cambios en la estructura directiva de la entidad, que continuará trabajando en la implementación de proyectos de transporte masivo, mejora de corredores y fortalecimiento del sistema de recaudo integrado.

