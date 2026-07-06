La Fiscalía investiga un frustrado proceso de compra de casi S/1.800 millones impulsado en EsSalud mediante un decreto de urgencia, en medio de una crisis por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos. La pesquisa busca determinar si hubo irregularidades en la ampliación del pedido inicial, mientras pacientes con cáncer continúan reportando dificultades para acceder a sus tratamientos.

Según documentos internos a los que accedió “Punto Final”, EsSalud había identificado la falta de 10 medicamentos oncológicos críticos, entre ellos carboplatino, paclitaxel, metotrexato e ifosfamida, cuya adquisición requería una inversión de S/6,5 millones. Sin embargo, el proyecto terminó incorporando 749 productos, incluyendo insumos que aún contaban con stock suficiente y podían comprarse mediante los procedimientos regulares, elevando el monto total a cerca de S/1.800 millones.

El dominical reportó que la caída del proceso afectó directamente a los pacientes. Usuarios de los hospitales Almenara, Sabogal y Rebagliati denunciaron que tuvieron que comprar medicamentos por su cuenta o interrumpir tratamientos debido a la falta de fármacos como ifosfamida, metotrexato, mercaptopurina y octreotide acetato.

Organizaciones de pacientes advirtieron a “Punto Final” que el problema no responde al alto costo de los medicamentos, sino a la falta de compras oportunas.

Se informó que el decreto de urgencia llegó a la Gerencia General de EsSalud el 28 de mayo. Ese mismo día fue removido el entonces gerente general, Mariano Cuentas, quien se negó a firmarlo, y su reemplazo suscribió el documento. Dos días después, la Fiscalía allanó la sede central de la institución y posteriormente renunciaron el entonces presidente ejecutivo, Luis Rosales, y Aurelio Orellana, señalado como uno de los impulsores de la iniciativa.

Actualmente, la Fiscalía desarrolla una investigación preliminar por un plazo de ocho meses por presuntos delitos contra la administración pública. EsSalud indicó que los funcionarios involucrados ya no forman parte de la entidad y que la actual gestión colabora con las diligencias fiscales y ha dispuesto una auditoría externa, mientras persiste el reclamo de los pacientes por el abastecimiento de medicamentos esenciales.