Ramírez calificó de “falsas” las especulaciones sobre sobornos y reveló que la PNP solicitó el 20 de febrero la detención preliminar de Adrián Villar y Marisel Linares, pero que el pedido fue rechazado por la fiscal, retrasando la captura del imputado por cuatro días.

Inspectoría detalla

El general PNP Máximo Ramírez De La Cruz, defensor institucional de la Policía Nacional, reveló la versión brindada por los efectivos captados en los exteriores del edificio donde reside Francesca Montenegro.

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre una presunta omisión en la intervención del joven investigado. Según las pesquisas, los policías Jhon Matencio Arteaga y José Servan Noa llegaron a dicha vivienda.

Según explicó Máximo Ramírez a la prensa, cerca de las 11:40 p.m. el brigadier Cortéz, coordinador de las cámaras de videovigilancia de San Isidro, habría observado el accidente ocurrido en la cuadra 9 de la avenida Camino Real. Horas después, cerca de las 3:00 a.m., vecinos habrían reportado a Seguridad Ciudadana la presencia de personas “extrañas” reunidas en un parque de la zona, entre ellas Adrián Villar, su padre y otras personas.

El defensor de la PNP, refirió que ante esa alerta, el brigadier se comunicó con la comisaría de San Isidro y, a las 5:00 a.m., el suboficial John Matencio acudió al lugar.

De acuerdo con la versión oficial, al llegar ya no encontró a las personas en el parque y solo verificó que no hubiera alteración del orden público, reportando luego lo sucedido a la dependencia policial.

Ramírez precisó que el suboficial no ingresó a la vivienda de la entonces novia de Villar, Francesca Montenegro, y se limitó a consultar al conserje por ruidos molestos.

En cuanto al segundo agente registrado en imágenes, el general PNP Máximo Ramírez De La Cruz refirió que se trataba del brigadier Cortéz, quien tomó fotografías a las cámaras de seguridad del frontis del inmueble debido a que el vigilante se negó a proporcionar los videos.