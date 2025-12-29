Un nuevo hecho delictivo se registró en las calles de la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, donde una pareja fue interceptada por tres sujetos que les arrebataron la camioneta en la que se desplazaban.

Según información de RPP, las cámaras de seguridad registraron el asalto ocurrido la noche del último domingo en la cuadra 5 de la avenida Esteban Campodónico. En las imágenes se observa que la camioneta de la pareja estaba estacionada y, segundos después, el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes se detiene frente a ellos.

Del vehículo descendieron tres sujetos encapuchados, quienes encañonaron a las víctimas con armas de fuego. La mujer, que ocupaba el asiento del copiloto, logró huir hasta la puerta de un edificio cercano, mientras que el conductor fue obligado a descender de la camioneta.

El hombre fue conducido hacia un costado de la vía, donde los delincuentes lo obligaron a arrodillarse para despojarlo de sus pertenencias. Acto seguido, los sujetos se dieron a la fuga a bordo de la camioneta robada.

Dicho medio recogió los testimonios de vecinos de la zona, quienes expresaron su indignación por los robos que se registran en La Victoria.

“Estaba caminando yendo al trabajo, cometí el error de que estaba con el celular en la mano, porque estaba viendo las cosas del trabajo y vino una moto, me cerró, me empujó y se llevó mi celular”, expresó una vecina respecto a un asalto que sufrió en la zona.