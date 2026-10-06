Jóvenes dijeron que pagaron más de 300 soles por adelantado para asegurar la compra. Empresa señaló que proveedores en Corea no responden.
Jóvenes dijeron que pagaron más de 300 soles por adelantado para asegurar la compra. Empresa señaló que proveedores en Corea no responden.

Más de 800 seguidoras de la banda coreana BTS denunciaron una supuesta estafa sobre la compra de los ‘ARMY Bomb’ altamente preciados y requeridos por las fanáticas.

Según las quejas, las seguidoras de la agrupación no recibieron los productos, pese a haber participado en tres preventas de una tienda del conocido Centro Comercial Arenales, en Lince.

Las compradoras aseguran que desembolsaron entre S/329 y S/369 por cada unidad y ahora exigen la devolución de su dinero, a pocos días de los conciertos del grupo surcoreano en Lima.

Según testimonios de las denunciantes, la primera preventa comenzó en enero y la entrega estaba prevista para marzo. Posteriormente, la empresa comunicó un retraso de su proveedor en Corea del Sur y anunció nuevas fechas.

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Situación

Sin haber culminado la primera operación, se abrió una segunda preventa entre abril y mayo, con entregas prometidas para agosto, aseguraron las denunciantes. Finalmente, lanzó una tercera venta, a S/369, garantizando el despacho entre el 20 y el 30 de septiembre, lo que no ocurrió hasta el momento.

“No obtenemos respuesta de nada. El día primero de octubre nos acercamos presencialmente acá a la tienda y pusieron su comunicado de que estaban cerrando por amenazas a sus propios trabajadores”, dijeron las ‘Army’ en diálogo con Exitosa.

Cosmobook.pe, la empresa señalada por la presunta estafa, ofreció disculpas a través de comunicado. No obstante, afirmó que los artículos pendientes de entrega “no llegarán al Perú” porque “el proveedor no entregó los productos y dejó de responder a sus comunicaciones”.

En este marco, la empresa señaló que los reembolsos continuarán “en la medida en que recuperen los fondos del proveedor”.

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