Más de 800 seguidoras de la banda coreana BTS denunciaron una supuesta estafa sobre la compra de los ‘ARMY Bomb’ altamente preciados y requeridos por las fanáticas.

Según las quejas, las seguidoras de la agrupación no recibieron los productos, pese a haber participado en tres preventas de una tienda del conocido Centro Comercial Arenales, en Lince.

Las compradoras aseguran que desembolsaron entre S/329 y S/369 por cada unidad y ahora exigen la devolución de su dinero, a pocos días de los conciertos del grupo surcoreano en Lima.

Según testimonios de las denunciantes, la primera preventa comenzó en enero y la entrega estaba prevista para marzo. Posteriormente, la empresa comunicó un retraso de su proveedor en Corea del Sur y anunció nuevas fechas.

Situación

Sin haber culminado la primera operación, se abrió una segunda preventa entre abril y mayo, con entregas prometidas para agosto, aseguraron las denunciantes. Finalmente, lanzó una tercera venta, a S/369, garantizando el despacho entre el 20 y el 30 de septiembre, lo que no ocurrió hasta el momento.

“No obtenemos respuesta de nada. El día primero de octubre nos acercamos presencialmente acá a la tienda y pusieron su comunicado de que estaban cerrando por amenazas a sus propios trabajadores”, dijeron las ‘Army’ en diálogo con Exitosa.

Cosmobook.pe, la empresa señalada por la presunta estafa, ofreció disculpas a través de comunicado. No obstante, afirmó que los artículos pendientes de entrega “no llegarán al Perú” porque “el proveedor no entregó los productos y dejó de responder a sus comunicaciones”.

En este marco, la empresa señaló que los reembolsos continuarán “en la medida en que recuperen los fondos del proveedor”.