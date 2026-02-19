Una joven corredora perdió la vida tras ser atropellada en San Isidro por un vehículo cuyo conductor se escapó, sin asumir su responsabilidad.

El martes por la noche, en la avenida Camino Real frente al ingreso de El Golf, fue atropellada Lizeth Marzano Noguera, una atleta destacada y miembro de un grupo deportivo local. La colisión ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. y, según fuentes policiales, el auto responsable del impacto no se detuvo para socorrerla y escapó del lugar. La deportista, de apenas 27 años, murió la madrugada siguiente como consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas.

La familia y amigos han solicitado a la ciudadanía y a las autoridades colaborar con cualquier información que permita identificar y dar con el conductor implicado. Describieron el vehículo como un sedán negro con lunas polarizadas. Las cámaras de seguridad de la zona están siendo revisadas por la policía como parte de las diligencias.

TRAGEDIA

En otro incidente similar, un hombre de aproximadamente 52 años falleció tras ser embestido por un bus de transporte público en la cuadra 9 de la avenida Brasil, en el límite entre los distritos de Breña y Jesús María. Testigos señalaron que la unidad, de la empresa Nueva América, habría ignorado la luz roja del semáforo al momento del accidente, arrollando a la víctima cuando cruzaba la pista.

El impacto fue de tal magnitud que el peatón murió en el acto. El conductor del bus fue detenido y trasladado a la comisaría de Breña, donde permanecerá mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Ambos hechos han generado preocupación entre vecinos, quienes aseguran que este tipo de accidentes no son aislados y reclaman una mayor presencia de agentes de tránsito y fiscalización vehicular.