El Ministerio de Salud (Minsa) facilitará a EsSalud un lote de medicamento tacrolimus en calidad de préstamo temporal para garantizar la continuidad del tratamiento de pacientes trasplantados que atiende el Seguro Social de Salud. La medida fue anunciada a través de un comunicado conjunto luego de que pacientes y familiares denunciaron públicamente la falta de este fármaco vital en diversos hospitales del país.​

El fármaco inmunosupresor es esencial para prevenir el rechazo agudo en personas que han recibido trasplantes de órganos, principalmente de riñón. A través de RPP, se recibieron múltiples denuncias sobre el desabastecimiento de este medicamento tanto en establecimientos del Minsa como de EsSalud, lo que puso en riesgo la salud de decenas de pacientes trasplantados.​

Uno de los casos reportados fue el de Brígida Castro Rea, una mujer de 64 años trasplantada hace ocho años, quien informó que en el Hospital Alberto Sabogal de EsSalud, ubicado en el Callao, no hay tacrolimus disponible desde hace un par de semanas. La paciente señaló que agotó las dosis que había guardado por precaución y que el personal médico del hospital no pudo precisarle una fecha de reabastecimiento.​

Coordinación entre el Minsa y EsSalud

Según el comunicado conjunto emitido por ambas instituciones, el préstamo del medicamento será facilitado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad adscrita al Minsa, mientras EsSalud culmina sus procesos administrativos de compra y abastecimiento.​

“Este apoyo temporal se realiza mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento, y refleja el esfuerzo conjunto del Estado para que ningún paciente se vea afectado su tratamiento ni su seguridad clínica”, se detalla en el pronunciamiento.​

🔴 El Ministerio de Salud (Minsa) y @EsSaludPeru informan lo siguiente: pic.twitter.com/mM7vlX6yDW — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) December 8, 2025

Por su parte, el Minsa precisó que sus establecimientos de salud se encuentran plenamente abastecidos de tacrolimus en sus diferentes presentaciones farmacéuticas, y que además cuenta con reservas adicionales almacenadas en el Cenares.

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de mantener una coordinación permanente orientada a optimizar la gestión de recursos estratégicos en salud y fortalecer la respuesta integrada del sistema sanitario nacional.

“El Minsa y EsSalud reafirman su compromiso de trabajar de manera colaborativa, eficiente y solidaria para garantizar una atención oportuna, humana, continua y de calidad para toda la población”, subrayaron ambas entidades.