El aeropuerto internacional Jorge Chávez informó que, luego de las verificaciones realizadas en coordinación con la aerolínea LATAM y la UDEX de la Policía Nacional, se descartó la amenaza de bomba que había generado alarma en un vuelo con destino a Juliaca.

Según precisó Lima Airport, los pasajeros ya se encuentran embarcando hacia su destino final, tras descartarse cualquier riesgo. La entidad recordó que, aunque falsas, este tipo de amenazas son consideradas actos graves porque activan protocolos de emergencia, movilizan recursos especializados y generan retrasos que afectan la experiencia de viaje de cientos de personas.

#ACTUALIZACIÓN 🚨✈️

Informamos que se ha descartado la amenaza de bomba y los pasajeros del vuelo de LATAM ya se encuentran embarcando hacia su destino.



🚫 Recordamos a la comunidad viajera que cualquier amenaza, incluso si es falsa, constituye un acto grave.



🙌🏽 Hacemos un… pic.twitter.com/Kj6lJLCkVi — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) September 15, 2025

“La seguridad es nuestra prioridad. Hacemos un llamado a la responsabilidad para evitar estas situaciones que no solo ocasionan pérdidas, sino que también generan riesgos innecesarios”, señaló la administración del aeropuerto en su comunicado oficial.

¿QUÉ PASÓ?

Este lunes a las 7:41 de la mañana, la tranquilidad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se vio interrumpida cuando se recibió un aviso sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en un vuelo comercial con destino a Juliaca. La aeronave señalada correspondía a la aerolínea LATAM, con número de vuelo 2209, lo que motivó la activación inmediata de un plan de emergencia en coordinación con las autoridades.

De acuerdo con los reportes oficiales, la concesionaria Lima Airport Partners (LAP) aplicó de inmediato los protocolos internacionales de seguridad para proteger a los pasajeros, al personal del aeropuerto y mantener las operaciones bajo control.

#IMPORTANTE ✈️🚨

Sobre la alerta de una supuesta amenaza de bomba en un vuelo con destino a Juliaca, comunicamos lo siguiente 👇🏽



📲Seguiremos informando por nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/sgTvQ8Hz29 — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) September 15, 2025

Ante la alerta, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú se desplazó hasta la zona para llevar a cabo la verificación técnica. El equipo especializado ejecutó medidas preventivas y un operativo conjunto que priorizó la integridad de las personas a bordo y del personal de servicio.

En un comunicado oficial, LAP aseguró que la situación se manejó conforme a las regulaciones de seguridad aeronáutica vigentes. Además, recalcó que su prioridad es “salvaguardar la vida de los usuarios y garantizar un entorno seguro dentro de las instalaciones”, comprometiéndose a mantener informada a la ciudadanía a través de sus canales oficiales.