Desde este miércoles 21 de enero rige la prohibición de que dos personas viajen en una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia, medida orientada a reforzar la seguridad ciudadana y reducir delitos como el sicariato y la extorsión.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, tras un periodo de marcha blanca, iniciará la fiscalización efectiva con operativos permanentes en Lima Metropolitana.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, precisó que las sanciones económicas comenzarán a aplicarse desde este miércoles 21.

La medida se sustenta en el Decreto Supremo N.º 002-2026-MTC, que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito y entró en vigencia hoy. “Esperamos la colaboración de la ciudadanía; la seguridad es tarea de todos”, señaló durante un operativo informativo en San Isidro.

Conoce las multas y sanciones

Según la norma, la infracción será sancionada con una multa de S/660 (12% de la UIT) y la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.

En caso de reincidencia, la multa ascenderá a S/1,320 (24% de la UIT), con 60 puntos adicionales, lo que podría derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

La PNP indicó que la aplicación será estricta en las zonas bajo estado de emergencia, con despliegue de unidades en Lima norte, sur, centro y este.