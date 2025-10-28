La imagen del Señor de los Milagros saldrá hoy en un nuevo recorrido procesional desde el Santuario de las Nazarenas, atravesando calles del Centro de Lima y el distrito de Breña.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre los cierres y desvíos temporales que aplicarán en los servicios de transporte público durante el desplazamiento del Cristo Moreno.

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizará cierres progresivos de avenidas conforme avance la procesión, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en el tránsito.

Metropolitano

Durante el paso de la procesión por la avenida Tacna, el servicio regular A y el Expreso 10 circularán por la avenida Alfonso Ugarte, teniendo como única parada la estación Quilca.El servicio regular C solo llegará hasta la estación Central.

Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente, de acuerdo al avance del recorrido.

Cuando la imagen del Señor de los Milagros llegue a la avenida Alfonso Ugarte, los servicios expresos y regulares desviarán por las avenidas Lampa y Emancipación, sin paradas intermedias. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España también estarán cerradas temporalmente.

Corredor Azul

Mientras la procesión avance por la avenida Tacna, los buses circularán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos.

Cuando el recorrido llegue a la avenida Garcilaso de la Vega, los desvíos serán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco.

El servicio extraordinario 08 transitará por las avenidas Bolivia y jirón Washington, para retornar por la avenida Uruguay hacia San Martín de Porres.

Durante el paso por las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses circularán por las avenidas Óscar R. Benavides y Tingo María, en ambos sentidos.

Corredor Morado

Cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla recorra la avenida Tacna, el servicio 412 llegará solo hasta el jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, donde retornará a San Juan de Lurigancho.

Aerodirecto

El servicio Aerodirecto iniciará y culminará su recorrido en la Plaza 2 de Mayo mientras la procesión transite por la avenida Nicolás de Piérola, en el Centro de Lima.

Rutas convencionales

Los servicios de transporte convencional emplearán rutas alternas, circulando por avenidas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, jirón Zorritos y jirón Washington, entre otras.

En caso de que la PNP disponga el cierre de más vías, la ATU informará oportunamente los desvíos mediante sus redes sociales y canales oficiales.

Datos clave

Fecha: martes 28 de octubre de 2025

martes 28 de octubre de 2025 Evento: recorrido procesional del Señor de los Milagros

recorrido procesional del Señor de los Milagros Instituciones: ATU y PNP

ATU y PNP Distritos: Lima y Breña

Lima y Breña Afectación: Metropolitano, Corredor Azul, Corredor Morado, Aerodirecto y rutas convencionales

Metropolitano, Corredor Azul, Corredor Morado, Aerodirecto y rutas convencionales Duración: cierres progresivos según avance de la imagen

Preguntas frecuentes

¿Qué calles estarán cerradas por la procesión del Señor de los Milagros?

Avenidas Tacna, Alfonso Ugarte, Nicolás de Piérola y Garcilaso de la Vega, entre otras, tendrán cierres progresivos.

¿Qué estaciones del Metropolitano estarán cerradas?

Colmena, Jirón de la Unión, Tacna, Castilla, Dos de Mayo, Quilca y España, según el avance del recorrido.

¿Habrá desvíos en los corredores?

Sí. El Corredor Azul y el Morado tendrán rutas alternas por avenidas Caquetá, Guzmán Blanco y Prolongación Tacna.

¿Cómo saber los desvíos actualizados?

La ATU informará en tiempo real por sus redes sociales oficiales.

¿Qué horario tiene la procesión?

La salida es desde el Santuario de las Nazarenas y continuará durante todo el día por el Centro de Lima y Breña.