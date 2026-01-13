Lo que en redes sociales aparentaba ser una vida de viajes y lujos terminó en una intervención policial. Dos influencers peruanas de 22 años fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaban viajar a Indonesia con más de tres kilos de cocaína ocultos en sus equipajes.

La intervención fue realizada por la Policía Nacional del Perú, a través de agentes del Escuadrón Verde y la Dirandro, tras un seguimiento de aproximadamente una semana.

Droga camuflada en maletas coordinadas

Según informó Buenos Días Perú, ambas mujeres ya habían registrado las maletas a su nombre cuando fueron intervenidas. La investigación determinó que el equipaje no fue comprado por ellas, sino que habría sido entregado por presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

Las maletas rosadas y coordinadas con la vestimenta que llevaban ese día, contenían cocaína camuflada en su estructura interna. Las detenidas solo habrían colocado su ropa personal.

El destino final del viaje era Bali, con escalas previstas en Madrid y Singapur.

Acompañantes bajo investigación

Las cámaras de seguridad del aeropuerto registraron que las jóvenes llegaron acompañadas por dos sujetos, quienes actualmente son materia de investigación. Además, una tercera mujer habría colaborado trasladando el equipaje dentro del terminal aéreo antes de la intervención policial.

Las autoridades no descartan que estas personas formen parte de la red criminal que habría organizado el envío de la droga.

Antecedentes y versiones de las detenidas

Durante las diligencias, una de las detenidas reconoció haber tenido un problema policial previo. Señaló que fue intervenida en una fiesta donde se hallaron drogas, aunque aseguró que eran “solo para consumo”.

“Encontraron sustancias, pero era solamente consumo”, declaró, añadiendo que en esa ocasión también se hallaron municiones.

La otra joven afirmó no haber tenido antecedentes y explicó que fue intervenida cuando “pasaba su maleta para irse de viaje”, confirmando que su destino era Bali.

Sospecha de envíos anteriores

La Policía informó que ambas registran múltiples salidas del país, incluyendo viajes a Europa, como Holanda. Por ello, se investiga si en desplazamientos anteriores también habrían transportado droga al extranjero.

Según las autoridades, el valor de la cocaína en Indonesia oscila entre 180 mil y 200 mil dólares por kilo, lo que evidencia la magnitud económica del delito y el interés de las mafias en este tipo de envíos.

Prisión preventiva

Actualmente, las dos jóvenes cumplen 18 meses de prisión preventiva, mientras continúan las investigaciones para identificar a todos los integrantes de la presunta organización criminal y determinar el alcance total de sus operaciones.