El Ministerio Público detuvo a seis policías de la División de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y a una civil, a quienes se investiga por presunto cohecho pasivo propio en Lima.

La intervención fue ejecutada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP).

Según informó América Noticias, la medida fue autorizada por una jueza, quien también ordenó el allanamiento de instalaciones de la Dirincri como parte de la operación.

Fiscalía: agentes pidieron S/30 mil y recibieron S/15 mil

Según informó el fiscal Agustín Chuquipul Vidal, los agentes investigados habrían solicitado S/30.000 a un intervenido tras una diligencia realizada el 21 de marzo. Finalmente, habrían recibido S/15.000 como parte del soborno.

El representante del Ministerio Público señaló que la mujer detenida, una civil, habría sido la encargada de recibir directamente el dinero entregado por el ciudadano afectado.

Todos los implicados pertenecen a la División de Robos de la Dirincri, unidad policial especializada en delitos contra el patrimonio.

Allanamiento en la Dirincri duró casi siete horas

La diligencia en la sede de la Dirincri se prolongó por casi siete horas, tiempo en el que el equipo fiscal recopiló información, coordinó la detención de los investigados y aseguró los indicios necesarios para el proceso.

Al término del operativo, vehículos de la Dinoes abandonaron el lugar junto al fiscal a cargo. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de los detenidos debido a la reserva de la investigación.

El caso continúa en manos del Ministerio Público.