Protocolos de seguridad, tareas de desinfección y trabajo por turnos y con protección para evitar contagio de coronavirus sin dejar de estar atentos las 24 horas del día son las medidas que acompañan la celebración del 160º aniversario de la fundación del primer cuartel de bomberos del Perú. Cada 5 de diciembre se conmemora en nuestro país el Día del Bombero Voluntario, en homenaje a quienes a diario ponen en riesgo su vida no solo para combatir incendios sino también para colaborar ante accidentes de tránsito y en derrumbamientos de edificios, entre otros trabajos. La fecha se relaciona con la fundación de la compañía más antigua del país: la ‘Unión Chalaca Nº 1’ en el puerto del Callao, creada en 1860.

En esta fecha los bomberos u “hombres de rojo” renuevan su compromiso de servicio con la comunidad y recuerdan a aquellos fallecidos en misiones al ritmo del himno oficial: “Entusiastas, alertas y ufanos poseídos de peruanidad, aquí están los bomberos voluntarios con su lema Dios, Patria, Humanidad”. Asimismo, sirve para reconocer el valeroso esfuerzo de los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Entrevista al Comandante Walter Dunker Menendez

De profesión abogado con estudio de maestría en derecho Constitucional, doctorado en derecho en la Gestión Pública, deportista calificado y amante de la solidaridad con el prójimo, alegre y bonachón. Walter Adolfo Dunker Menendez, nació en Lima, allá por el año 1961. “Mi vocación comenzó cuando estaba en los primeros años en la universidad y pasaba por el centro de lima, en ese momento vi un rescate que realizaban los bomberos en el río Rimac con sogas y mi primer impulso fue ayudar pues en esa época yo ya practicaba andinismo y conocía muchas técnicas de rescate. Recuerdo que me ensucie toda la ropa, pero me ganaba el ímpetu por ayudar. A la semana siguiente me presente a la compañía de bomberos, donde fui recibido y después de varias pruebas y pasar varios exámenes, logré quedarme y hasta la fecha vivo orgulloso de pertenecer al cuerpo de bomberos voluntarios”

Comandante Walter Dunker Menendez, miembro de la Centenaria y heroica compañía Cosmopolita N° 11 de San Borja (Foto Cortesía)

Walter, es Comandante de de la Centenaria y heroica compañía Cosmopolita N° 11 de San Borja, con más de 33 años de servicios, ocupando diversos cargos como Jefe de la compañía, Director Nacional de Asesoría Jurídica de la alta dirección del Cuerpo de Bomberos, también perteneció a la Brigada de Rescate del Cuerpo de Bomberos y reconocido por diversos rescates exitosos, instructor de rescate de altura, paracaidismo, instructor de alumnos Bomberos entre otros y actualmente se desempeña en el cargo de Inspectoría. “Casado, con tres hijos, me gusta el paracaidismo, el deporte de aventura, me encanta viajar con mi familia, cocinar y hacer deporte”

De hecho también le ha tocado vivir situaciones arriesgadas y tristes. “Me incorporo a la Compañía de Bomberos Voluntarios de San Borja “Cosmopólitan 11” el 04 de diciembre de 1988. Y las situaciones que me marcaron fueron una operación con la brigada de rescate BRIDES, donde estuvimos 15 días en la selva virgen, hasta que logramos rescatar a un ciudadano extranjero y dos peruanos perdidos en el Gran Pajaten (región San Martin), sorteamos ríos caudalosos, lluvias interminables, pumas, serpientes, entre otros animales y en Lima nos daban por perdidos al no poder comunicarnos por 5 días. Otro hecho anecdótico fue cuando estuve en la casa del embajador de Japón apagando el incendio provocado por el enfrentamiento contra los terroristas durante la toma del lugar. También estuve en el lamentable incendio de Mesa Redonda donde hubo muchísimos muertos” nos cuenta Walter.

Bomberos combatiendo el incendio en galerías del centro comercial Mesa Redonda 29 de diciembre de 2001(Foto GEC Archivo)

Finalmente nos relata, “Contamos con un gran grupo humano, donde siempre impera la alegría, las bromas, pero sobre todo el respeto”, y con igual orgullo, nos agradece por la nota y agradece además poder continuar sirviendo a la comunidad como “hombre de rojo”” o “héroe sin capa”, y al Comandante General Larry Steve Lynch, así como al Brigadier General CDBP Duilio Nicolini Alva, Inspector General

Con este pequeño homenaje saludamos y agradecemos a todas aquellas personas que integran el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y que de manera comprometida y desinteresada arriesgan sus vidas en resguardo de los demás.