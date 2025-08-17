Con motivo del Día del Niño, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) ha preparado una variada programación de espectáculos y actividades culturales en sus principales espacios recreativos, con el objetivo de brindar a las familias un ambiente seguro, educativo y de diversión.

Hoy, domingo 17 de agosto, la zona Tangüis del Circuito Mágico del Agua será escenario central de la celebración con un gran show infantil que incluye el tributo oficial a Yola Polastri y sus clásicas burbujitas, además de la presentación de Miss Rossi, desde las 3:00 p. m. Los asistentes también podrán disfrutar de las fuentes cibernéticas, piletas interactivas y juegos del parque.

“Queremos que las familias encuentren en nuestros clubes y parques un espacio seguro para que los niños disfruten, jueguen y se diviertan. Este Día del Niño es una oportunidad para compartir en áreas verdes, participar en actividades culturales y celebrar juntos su día”, señaló Claudia Ruiz, gerenta general de Serpar.

En los clubes metropolitanos, los niños de 0 a 10 años ingresarán de manera gratuita. Además de áreas verdes, canchas y zonas de juegos, se han programado actividades como:

Cuentos, risas y canción en el Club Met Huáscar (15 de agosto).

en el Club Met Huáscar (15 de agosto). Show Celebrando al niño en el Club Met Lloque Yupanqui (17 de agosto).

en el Club Met Lloque Yupanqui (17 de agosto). Jornadas de lectura, talleres artísticos y Construyendo con Serparito, durante todo el mes de agosto.

Asimismo, los clubes Huáscar (Villa El Salvador) y Sinchi Roca (Comas) ofrecen visitas a la granja educativa y el zoológico, acercando a los pequeños a la naturaleza en experiencias de aprendizaje y entretenimiento.

La invitación está abierta para que las familias disfruten de un fin de semana lleno de música, color y diversión en los clubes y parques administrados por Serpar, en un ambiente familiar y seguro.