Con motivo del Día del Niño, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) ha preparado una variada programación de espectáculos y actividades culturales en sus principales espacios recreativos, con el objetivo de brindar a las familias un ambiente seguro, educativo y de diversión.
Hoy, domingo 17 de agosto, la zona Tangüis del Circuito Mágico del Agua será escenario central de la celebración con un gran show infantil que incluye el tributo oficial a Yola Polastri y sus clásicas burbujitas, además de la presentación de Miss Rossi, desde las 3:00 p. m. Los asistentes también podrán disfrutar de las fuentes cibernéticas, piletas interactivas y juegos del parque.
“Queremos que las familias encuentren en nuestros clubes y parques un espacio seguro para que los niños disfruten, jueguen y se diviertan. Este Día del Niño es una oportunidad para compartir en áreas verdes, participar en actividades culturales y celebrar juntos su día”, señaló Claudia Ruiz, gerenta general de Serpar.
En los clubes metropolitanos, los niños de 0 a 10 años ingresarán de manera gratuita. Además de áreas verdes, canchas y zonas de juegos, se han programado actividades como:
- Cuentos, risas y canción en el Club Met Huáscar (15 de agosto).
- Show Celebrando al niño en el Club Met Lloque Yupanqui (17 de agosto).
- Jornadas de lectura, talleres artísticos y Construyendo con Serparito, durante todo el mes de agosto.
Asimismo, los clubes Huáscar (Villa El Salvador) y Sinchi Roca (Comas) ofrecen visitas a la granja educativa y el zoológico, acercando a los pequeños a la naturaleza en experiencias de aprendizaje y entretenimiento.
La invitación está abierta para que las familias disfruten de un fin de semana lleno de música, color y diversión en los clubes y parques administrados por Serpar, en un ambiente familiar y seguro.