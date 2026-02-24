Este lunes, el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, ocurrida el martes 17 de febrero.

La decisión judicial se produjo rápidamente luego de que Jefferson Moreno, abogado de Adrián Villar, señalara en la audiencia que se allanaba al pedido de la Fiscalía para su patrocinado. Asimismo, destacó que su defendido ya participa en todas las diligencias relacionadas con el caso.

Moreno también indicó que Adrián Villar admitió ante la Policía y la Fiscalía haber conducido el vehículo que atropelló a la joven deportista.

“Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación”, manifestó el abogado de Villar durante la audiencia.

#LoÚltimo el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la @CSJdeLima dictó 9 meses de impedimento de salida del país a Adrían Villar Chirinos, medida solicitada por la fiscalia por la muerte de Lizeth Marzano. pic.twitter.com/ctvsXqCwJA — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) February 24, 2026

Henry Zavaleta, del Ministerio Público, señaló que “terceras personas” habrían intervenido con el objetivo de impedir que el investigado se entregara a las autoridades tras el incidente que causó la muerte de Lizeth Marzano.

Adrián Villar Chirinos tiene prohibido salir del país desde este 23 de febrero hasta el 22 de noviembre. La notificación se enviará también a Migraciones para que se haga efectiva la medida judicial.