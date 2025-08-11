El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el coronel de la Policía Jaime Artica La Torre, investigado por el presunto delito de violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.

La medida se aplica tras solicitud de la Cuarta Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro, a raíz de la denuncia formulada por la supuesta agraviada, una joven trabajadora de la salud de 31 años.

Artica La Torre será internado en un establecimiento penitenciario mientras se investiga la grave acusación en su contra.

Para tal fin, es necesario que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo clasifique y decida el centro carcelario más adecuado para recibirlo, proceso que debería concretarse en las próximas horas.

Proceso

La Fiscalía informó que las diligencias por el caso incluyen exámenes médico-legales, declaraciones en cámara Gesell, análisis criminalísticos al vehículo del investigado y revisión de cámaras de seguridad del local donde se dio el encuentro entre acusado y presunta víctima.

El fiscal provincial Eddy Antonio Torvisco Tipiana y el fiscal adjunto Edson Candiotti están a cargo de las pesquisas.

En tanto, el Ministerio del Interior (Mininter) precisó que la identidad de la víctima se mantiene en reserva por seguridad. Además, se supo que Inspectoría General de la PNP desarrolla investigaciones administrativas paralelas.

Como se sabe, Jaime Artica La Torre, que se desempeñaba como jefe del equipo de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), fue detenido en flagrancia el pasado 4 de agosto por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria.

Según la acusación, la víctima fue dopada con un vaso de licor en un restaurante. Horas después, apareció semidesnuda en una calle de La Victoria.