Sanción. Tres agentes de la Policía Nacional fueron condenados a un año de prisión suspendida por el delito de abuso de autoridad, en agravio de cuatro ciudadanos.

Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo, fueron hallados culpables de dichas acusaciones, luego de que detuvieron arbitrariamente a dichas personas, en la Comisaría Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, el 16 de febrero de 2021.

Los efectivos también afrontarán la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo, además del pago de una reparación civil de S/ 44 000 a favor de las víctimas, identificadas como Vladimir y Augusto Valencia, así como los hermanos Adrián y Augusto Gutiérrez, confirmó en la víspera el Ministerio Público.

Los hechos

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo sustentó que los sentenciados detuvieron arbitrariamente y agredieron físicamente a dichos ciudadanos, durante su traslado y permanencia en la Comisaría Santa Elizabeth.

Jhon Alarcón, Christian Acosta y Elvis Salcedo no registraron la intervención ni la detención de los ciudadanos, manteniéndolos en esa condición hasta la madrugada del día siguiente, de acuerdo con los argumentos del fiscal adjunto provincial Rubén Anicama Medina.

En la misma línea, la fiscalía logró que el Poder Judicial condene a tres años de prisión suspendida al suboficial de la Policía Franklin Maguiña, también por el delito de abuso de autoridad, contra un detenido en flagrancia, en la Comisaría San Bartolo.

En este marco, se impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año y el pago de una reparación civil de S/ 24 000.