La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas y las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana ejecutaron un operativo conjunto en distintos puntos de la capital y dispusieron el cierre de 18 boticas. Durante la intervención también se incautó una cantidad importante de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios que no cumplían con la normativa vigente.

Las acciones se desarrollaron en Cercado de Lima, Comas, Chorrillos y Ate, luego de inspeccionar 30 establecimientos farmacéuticos. De ese total, 12 superaron la revisión y 18 fueron clausurados por incumplir las exigencias sanitarias.

En Ate, el trabajo articulado con la Diris Lima Este, la Policía Nacional y la municipalidad distrital permitió cerrar cuatro locales. La medida se aplicó porque no contaban con autorización sanitaria de funcionamiento ni con la presencia del farmacéutico responsable.

En Chorrillos, la fiscalización se concentró en seis boticas ubicadas en la avenida Principal y en el asentamiento humano San Genaro. Cinco de ellas fueron clausuradas por las mismas faltas vinculadas a la autorización y a la supervisión profesional.

Comas fue otro de los distritos intervenidos, con 12 boticas revisadas en Collique y Año Nuevo. Ocho terminaron cerradas y cinco operaban de manera informal, según el balance del operativo.

En el Cercado de Lima se inspeccionaron ocho establecimientos farmacéuticos con apoyo de la Policía Nacional. En una de las boticas intervenidas se hallaron dispositivos neuroquirúrgicos vencidos y una persona quedó detenida.

La jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid explicó que este tipo de operativos se realiza de forma conjunta y en distintos puntos del país. También señaló que el objetivo es frenar la venta ilegal de medicamentos y reducir el riesgo para la salud de la población.

Las autoridades recomendaron comprar medicamentos solo en locales autorizados y reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de Digemid. La entidad recordó además que el consumo de productos de procedencia dudosa puede afectar la salud y comprometer la seguridad de los pacientes.