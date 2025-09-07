La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, llegó esta mañana al distrito de Lurín para compartir un cálido desayuno con las madres de familia del comedor popular Santa Rosa de Lima. Desde allí, la mandataria expresó su respaldo al pan con chicharrón, plato que representa al Perú en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos.

“Hemos querido compartir esta mañana con madres de familia en el distrito de Lurín, tierra de chicharrones. Desde este generoso comedor quiero invitar a todos los peruanos de corazón para que votemos por el pan con chicharrón y ponerlo en el lugar que se merece, el primer lugar”, manifestó Boluarte.

La jefa de Estado destacó que el pan con chicharrón no solo es un símbolo de identidad gastronómica, sino también un motor económico. “Hoy existen más de 7,000 chicharronerías formales en todo el país, que generan ingresos, empleo y mejores condiciones de vida. El chicharrón es historia, cultura, identidad, tradición y unidad familiar”, señaló.

El desayuno emblemático peruano disputa las semifinales del certamen contra el desayuno chileno, y de lograr la victoria pasará a la final, donde podría coronarse como el mejor desayuno del mundo.

Durante el encuentro, Boluarte estuvo acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, así como por los titulares de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos; Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; Interior, Carlos Malaver; Ambiente, Juan Carlos Castro; Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña; Vivienda, Durich Whittembury, y Educación, Morgan Quero.

En representación de las madres de familia, Leonor Cucho Chalco, presidenta del comedor Santa Rosa de Lima, agradeció el apoyo del gobierno: “Ha tenido que llegar una mujer a la Presidencia para que se valore el esfuerzo de las mujeres de los comedores populares. Es una mujer luchadora como nosotras; que Dios la bendiga y la proteja”.

Boluarte cerró su mensaje reafirmando el llamado a la unidad nacional: “Nuestro pan con chicharrón es incomparable. Entremos a votar en las redes sociales, y logremos juntos ser los primeros en el mundo”.