La Policía Nacional del Perú, a través de la Dirincri, desarticuló una peligrosa organización criminal integrada por ciudadanos venezolanos dedicada a los secuestros express en diversos puntos de la capital.

Según informó América Noticias, el operativo permitió la captura de cinco extranjeros, quienes mantuvieron secuestrado a un trabajador durante aproximadamente 12 horas, con el objetivo de extorsionar a su empleador.

Exigieron S/ 30 mil por la vida de la víctima

El general PNP Óscar Arriola informó que los delincuentes interceptaron a la víctima y exigieron inicialmente 30 mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

Esta modalidad criminal se caracteriza por negociaciones rápidas y montos que los empresarios puedan pagar de manera inmediata. En este caso, el empleador accedió a depositar 10 mil soles, suma que fue aceptada por los secuestradores para liberar al trabajador en un corto periodo.

Así operaba la organización criminal

De acuerdo con las investigaciones, la banda seleccionaba a trabajadores de empresas para luego comunicarse directamente con los dueños de los negocios y ejecutar la extorsión.

La tecnología fue clave para identificar a los responsables. La Dirincri realizó un seguimiento de la trazabilidad del dinero depositado y el rastreo de los teléfonos celulares utilizados para realizar las llamadas extorsivas desde los distritos donde se produjo la intervención.

Operativos en el Callao y San Martín de Porres

El despliegue policial se ejecutó en inmuebles ubicados en el Callao y en el distrito de San Martín de Porres, donde fue detenido el presunto cabecilla junto a otros cuatro integrantes.

Durante la intervención, los sospechosos opusieron resistencia, pero fueron reducidos por personal especializado de la Dirincri, que ya los tenía plenamente identificados.

Investigación fiscal y cargos

Los cinco detenidos permanecen bajo custodia policial e investigados por los delitos de secuestro, banda criminal y delitos contra la libertad personal. La Fiscalía solicitó siete días de detención preliminar para ampliar las diligencias y recoger testimonios de posibles empresarios afectados por esta misma organización.

Las autoridades indicaron que el uso de cuentas bancarias para recibir el dinero del rescate permitió confirmar la participación directa de los detenidos en esta red criminal.

Recomendación a empresarios

Tras la liberación del trabajador, la PNP exhortó a los empresarios a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión o secuestro. La Dirincri continuará con las investigaciones para determinar si los capturados cuentan con antecedentes similares en sus países de origen o en otras regiones del Perú.