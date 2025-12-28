Chats extraídos del celular de un oficial de la División de Robos de la Dirincri revelarían cómo seis policías se habrían repartido 15 mil soles , dinero que habría sido cobrado de manera irregular durante una intervención realizada en San Miguel por una denuncia de estafa cibernética.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los mensajes fueron encontrados en el teléfono del teniente Luis Juárez y mostrarían montos asignados a cada uno de los agentes involucrados, lo que sustenta la hipótesis de que el dinero fue distribuido tras haber sido obtenido como una presunta coima.

Intervención y entrega del dinero

El caso se remonta al 21 de marzo de este año, cuando cinco efectivos ingresaron al departamento de un ciudadano investigado por estafa cibernética. Durante el procedimiento, los policías le habrían exigido inicialmente S/30 mil a cambio de no denunciarlo penalmente, pero finalmente se habría concretado un pago de S/15 mil.

Ese monto no fue entregado en efectivo a los agentes, sino que fue transferido a una cuenta bancaria a nombre de una civil identificada como María Elena Gabriel Chauca, quien también es investigada por presuntamente haber servido como intermediaria en la recepción del dinero.

Mensajes revelan el reparto de dinero

La Policía Anticorrupción accedió al contenido del celular del teniente Juárez, donde se hallaron conversaciones en las que se mencionan nombres, alias y cifras. Según la Fiscalía esto reflejaría cómo se distribuyó el dinero entre los seis efectivos.

Los chats son considerados una de las principales pruebas en el proceso, ya que se suman a los registros bancarios que confirman la transferencia de los S/15 mil.

Fuente: Canal N.

Prisión preventiva

Los implicados en esta investigación son el teniente Luis Juárez y los suboficiales Ricardo Hernani, Larry Tarazona, Brandon Marchenna, Luis López y Cristhian Huayanay, todos ellos pertenecían a la División de Robos de la Dirincri en el momento de los hechos. A ellos se suma María Elena Gabriel Chauca como presunta cómplice.

Aunque algunos intentaron acogerse a la confesión sincera, la Fiscalía indicó que sus versiones sobre el reparto del dinero eran contradictorias. Por ello, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para todos los involucrados mientras continúan las investigaciones.