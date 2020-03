Paulina Facchin, activista venezolana, denunció discriminación por parte de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien apellida Pantoja, porque aseguró que ella y todos sus compatriotas son delincuentes.

Según contó en una entrevista con ‘Buenos Días Perú’, la extranjera fue a lavar su auto en la avenida El Ejército, distrito de Miraflores, y que repentinamente apareció un agente motorizado que escuchó lo que conversó con el encargado, quien finalmente no limpió su vehículo porque tenía tiempo.

Tras retirarse del car wash, Facchin se subió a su carro para irse, pero se percata que el policía la sigue y cuadras más adelante le pide que se detenga en un costado de la pista.

“La persona que me iba a lavar el carro no lo podía lavar en ese momento porque no tenía tiempo, así que vuelvo a subir a mi carro y me voy hasta mi casa porque eran las 12:30 p. m. de un jueves. Cuando me subo, noto que el policía también sube a su moto y toma la misma ruta que yo. A las pocas cuadras me da la señalización para que me detenga. Yo lo vi como intervención normal. Me detengo, lo primero que hago es bajar el vidrio de mi ventana y con los tres documentos me identifico”, narró la venezolana.

Paulina Facchin dijo que cuando le preguntó al efectivo cuál era el motivo que ameritaba su intervención, este le contestó que todos los de su nacionalidad eran “delincuentes”.

“Lo que dijo el policía en el principio fue: ‘usted es venezolana, y los venezolanos son delincuentes’, son palabras textuales. No grabo el video desde el inicio porque jamás imaginé que un funcionado de la PNP, que tiene la autorización para intervenir a los ciudadanos está en un punto de control o hay un delito, (me diga así)", contó.

“Le vuelvo a consultar porque dije que escuché mal: ‘Disculpe, ¿usted me está deteniendo, por qué?’. Respondió: ‘Porque todos los venezolanos son delincuentes y tienen requisitoria y usted está en un auto que estoy seguro que usted se robó’”, agregó.

Los conductores de televisión dijeron que era su palabra contra la del policía porque no hay pruebas de que haya dicho tales palabras discriminatorias.