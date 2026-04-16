Mientras el Perú sigue con atención el proceso electoral, nadie frena la ola de crímenes en la capital. Ayer, un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de Comas, donde un joven conductor de transporte público fue atacado a balazos en plena vía.

La víctima, identificada como Christian David Llagas Maque, de solo 19 años, resultó gravemente herido tras ser interceptado por presuntos sicarios que se hicieron pasar por pasajeros cuando la combi – combi de placa A97-716 – que conducía había frenado en un paradero para recoger pasajeros.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:50 p. m., en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaúnde. De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, los agresores abordaron la unidad y, en un momento determinado, dispararon contra el conductor antes de huir en una motocicleta lineal.

CON SU MADRE

El joven, que trabajaba junto a su madre, Teodocia Kler Zúñiga (63), fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio E. Bernales y hasta el cierre de la edición su estado era grave por los impactos de bala en la cabeza. Ella -que era la cobradora- también ingresó al hospital tras sufrir un shock.

El atentado generó pánico entre vecinos y transeúntes, especialmente luego de que el vehículo impactara contra la fachada de un establecimiento tras el ataque. Agentes policiales cercaron la zona para iniciar las diligencias y recabar pruebas que permitan identificar a los responsables.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el crimen estaría vinculado a casos de extorsión, una problemática que continúa golpeando al sector transporte en la capital. Las investigaciones continúan.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z