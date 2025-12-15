Cristian, el DJ que acompañaba al payaso ‘Tuki Tuki’ durante el ataque armado en Huaycán, se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos con un pulmón colapsado tras recibir cuatro impactos de bala.

El joven fue alcanzado por tres proyectiles en la espalda y uno en el hombro durante la emboscada que mató a Roger Gallegos Rodríguez, nombre real del animador infantil, el pasado jueves en la urbanización Gloria Grande del distrito de Ate.

Médicos confirmaron un pulmón comprometido

Los médicos del Hospital de Huaycán trasladaron a Cristian a otro centro hospitalario tras detectar que carecían de equipos especializados para atenderlo. Una tomografía confirmó el colapso de uno de sus pulmones, lo que obligó a los especialistas a colocar un drenaje de emergencia.

Su hermana explicó que en un inicio el joven parecía estar estable e incluso logró pedir ayuda, pero con el paso de las horas su estado se agravó considerablemente.

Ante la gravedad de su estado, el equipo médico evalúa una intervención quirúrgica si el paciente no responde favorablemente al tratamiento actual, mientras trabajan para controlar la pérdida de sangre y mantienen al joven bajo observación constante.

Familia pide donantes de sangre

La hermana de la víctima solicitó con urgencia donantes de sangre compatible y apoyo económico para cubrir los gastos médicos del tratamiento especializado. El pronóstico del joven permanece reservado debido a la gravedad de las lesiones.

El artista trabajaba como DJ en eventos y animaciones musicales en Lima, donde forjó una amistad cercana con ‘Tuki Tuki’. El payaso lo convocó para formar parte del equipo de animación infantil que acudió al supuesto show en Huaycán.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables del ataque. El entorno de Christian solicita el apoyo solidario de la ciudadanía mientras lucha por su vida en cuidados intensivos.