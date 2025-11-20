En Manchay, en el distrito de Pachacámac, dos hombres fueron asesinados en hechos registrados con apenas minutos y calles de diferencia. Ambos recibieron tres disparos, según el informe preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El primer crimen se reportó en el cruce de la calle 9 con la avenida Víctor Malásquez. En el lugar fue hallado el cuerpo sin vida de Marcos Raúl Taipe Torres, de 35 años, quien se encontraba atado y con tres impactos de bala. Vecinos informaron a las autoridades que escucharon la llegada de una camioneta y luego varias detonaciones.

Segundo ataque ocurrió a solo cinco minutos del primero

Cinco minutos después, a solo unas cuadras, en la intersección de la calle 38 con la misma avenida Víctor Malásquez, se registró el segundo homicidio. La víctima fue identificada como Pedro Eslava Unoc, de 40 años, quien vestía un short negro y un polo rojo al momento del ataque.

Las cámaras de seguridad del sector captaron los últimos desplazamientos de Eslava Unoc. En las imágenes se observa que el hombre caminaba por la zona cuando un sujeto armado lo interceptó y le disparó en tres oportunidades antes de huir a pie.

Autoridades investigan un presunto ajuste de cuentas

Hasta ambos puntos llegaron peritos de criminalística, el fiscal de turno y agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la jurisdicción, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y las primeras diligencias.

La Policía Nacional no descarta que ambos homicidios estén vinculados a un presunto ajuste de cuentas, debido a la modalidad y la ferocidad de los ataques, así como a la corta distancia entre los lugares del crimen.

Hechos ocurrieron durante el estado de emergencia en Lima y Callao

Este doble asesinato ocurre mientras Lima y Callao se encuentran bajo estado de emergencia, medida implementada por el Poder Ejecutivo para combatir la creciente ola de criminalidad en la capital.

Las cámaras de vigilancia del sector serán fundamentales para identificar al agresor y determinar si existe relación directa entre ambos crímenes.