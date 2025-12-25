En víspera de Navidad, la violencia volvió a golpear al distrito del Rímac con dos asesinatos registrados en un lapso de menos de cinco minutos. Un mototaxista y un barbero fueron ultimados mientras realizaban sus labores diarias.

El primer crimen ocurrió en la avenida Sancho Dávila, en la urbanización El Bosque. Marco Antonio Chávez Marín, mototaxista de aproximadamente 50 años, fue asesinado a puñaladas presuntamente por los pasajeros que transportaba. Testigos indicaron que la agresión se habría originado tras una discusión iniciada varias cuadras antes, la cual terminó cuando el mototaxi impactó contra una reja. En ese momento, la víctima fue atacada mortalmente.

El fallecido deja en la orfandad a una adolescente de 17 años y a un hijo con habilidades especiales, a quienes sostenía con su trabajo diario.

ACRIBILLADO

Minutos después, otro hecho de sangre se registró en el mismo distrito. Pablo Yumanaqué Yalta, barbero y propietario de un local que también funcionaba como licorería, fue asesinado a balazos dentro de su negocio. Según las primeras investigaciones, sujetos armados ingresaron al establecimiento y le dispararon hasta en siete ocasiones. Un asistente resultó gravemente herido.

Familiares señalaron que no habían recibido amenazas previas. Su hija de 10 años quedó profundamente afectada por el crimen.