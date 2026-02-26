Tres bomberos resultaron afectados mientras trabajaban en la extinción del incendio de gran magnitud registrado en un almacén ubicado en la intersección de los jirones Abtao y García Naranjo, a apenas una cuadra del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito de La Victoria.

Según RPP, un agente de 63 años se encontraba sobre una escalera telescópica cuando, al intentar esquivar una densa columna de humo que se acercaba, su pierna quedó atrapada en la estructura, ocasionándole una lesión.

Otro bombero resultó con quemaduras durante las labores de extinción, mientras que un tercero sufrió un golpe de calor. Los tres recibieron atención especializada, pero, afortunadamente, sus vidas no corren peligro, según informó Germán Medina a dicho medio, vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos.

Cabe destacar que, durante la jornada, dos mujeres resultaron afectadas por la inhalación de humo y fueron atendidas en el lugar.

Un total de 29 unidades bomberiles se desplazaron para atender la emergencia, declarada minutos antes de las 7:00 a.m. de este jueves.

Los bomberos informaron que el incendio ha sido “encapsulado”, aunque estimaron que las labores de extinción podrían prolongarse hasta la noche.