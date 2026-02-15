Criminalidad imparable. Dos personas quedaron graves durante un nuevo ataque perpetrado en el distrito del Rímac durante la madrugada de ayer, sábado 14 de febrero.

El criminal atentado fue realizado por un sicario a bordo de una moto, en inmediaciones de la calle 7, a pocos metros del Mercado Mariscal Castilla.

Los testigos afirmaron que el crimen ocurrió cuando las víctima participaban en una pollada familiar que se realizaba en la vía pública.

Una de las víctimas recibió dos balazos al proteger a su madre y su hija de dos años. En la actividad había varios niños pequeños, que no pasan de los diez años. Los mismos se salvaron de milagro en la balacera.

Según se informó, los dos hombres heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Cayetano Heredia donde, al cierre de la presente edición, permanecían internados con pronóstico muy delicado .

Ferocidad

Agentes de la Policía que investigan el ataque dieron a conocer que los peritos hallaron más de ocho casquillos de bala en la zona, lo que revela la ferocidad del ataque.

Además, los testigos indicaron que el atacante se identificó como supuesto integrante de ‘Los Injertos del Rímac’, lo que es materia de investigación por parte de los agentes.

De momento se descartó la tesis del robo ya que el pistolero no se llevó nada de valor tras el ataque, señalaron las indagaciones preliminares de la Policía.

Como se sabe, este nuevo atentado ocurrió en plena vigencia del estado de emergencia dictado por el Gobierno para intentar reducir la criminalidad. En este marco, la ciudadanía exige medidas inmediatas que puedan reducir la inseguridad ciudadana, que afecta a todo el país sin importar el día o la hora. La Policía investiga el caso.