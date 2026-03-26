Un presunto microcomercializador de drogas fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Comas tras haber sido seguido con apoyo de un dron. La intervención se produjo luego de que el sujeto fuera registrado en video mientras realizaba la venta ilícita en su propio vecindario.

De acuerdo con información policial, el operativo se desarrolló durante la noche en el cruce del jirón Chávez con Las Américas. El monitoreo previo permitió identificar al individuo en plena actividad, lo que facilitó la posterior intervención en el lugar.

🚁🚨 ¡Cae vendedor de droga en Comas! Un dron captó el momento exacto en que alias Godínez realizaba el pase de droga. 😱



📹 A pesar de estar grabado, el sujeto negó todo descaradamente.



👮‍♂️ Fue identificado como Alexis Herrera (29), con múltiples antecedentes por robo y tráfico… pic.twitter.com/zWdRxnYpsI — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) March 26, 2026

Intervención en plena vía pública

El hombre fue reducido en los exteriores de un establecimiento comercial luego de ser ubicado por los efectivos. La acción se ejecutó de manera rápida para evitar que continúe con la actividad detectada durante el seguimiento.

Durante el procedimiento, el intervenido fue identificado como Alexis Herrera Aguirre, de 29 años, conocido con el alias de Godínez. Tras su captura, el detenido rechazó las acusaciones reiteradas veces, sin embargo fue trasladado hacia la comisaría del sector.

“Yo no he hecho nada jefe, no he vendido nada. No he hecho nada jefe. Ya si me ha grabado y salgo en el video ya pues jefe, pero no estoy vendiendo nada”, expresó.

Antecedentes policiales

En la zona también fue ubicado un individuo que habría adquirido las sustancias, quien brindó información que permitió reforzar la intervención. El acompañante señaló que el detenido fue quien le realizó la venta y describió su vestimenta, lo que coincidió con lo observado por los agentes.

Las autoridades indicaron que el intervenido cuenta con antecedentes policiales vinculados a distintos delitos. Entre ellos figuran registros por robo, hurto agravado y tráfico ilícito de drogas.

Como parte del operativo, se decomisaron aproximadamente 500 envoltorios que contenían pasta básica de cocaína. Este material fue asegurado por los agentes como evidencia para las investigaciones en curso.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la comisaría de Túpac Amaru para continuar con las diligencias de ley. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.